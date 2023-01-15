Казахстан завоевал первое "золото" на Универсиаде в США

Фото: lakeplacid2023.com

Казахстанские спортсмены выиграли первую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось в биатлоне в индивидуальной гонке на 15 километров у мужчин. Казахстан представляли Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков. Лучший результат показал Вадим Куралес — он финишировал первым и тем самым принёс стране золотую медаль.

Куралес преодолел дистанцию за 42:37.4, допустив на огневых рубежах лишь один промах (0+1+0+0). Серебряным призёром стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг (+42.6), бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье (+1:16.5).