Казахстанка завоевала золото юниорского чемпионата мира по гребле

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала две медали на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в итальянском Ауронцо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

"Золотом" отметилась Мария Бровкова. Она выиграла награду в соревнованиях среди юниоров. Спортсменка финишировала первой в финале на дистанции 1000 метров (каноэ-одиночка). Второй на финише была Река Саркани (Венгрия). Замкнула тройку лучших Шохсанам Шерзодова из Узбекистана.

Ещё одну медаль принесла Руфина Искакова. Она завоевала "серебро" в идентичной дисциплине, но среди молодежи. Первое место у Борки Загывай из Венгрии. Елена Глизан из Молдовы показала третий результат.