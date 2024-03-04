Казахстанка завоевала медали на турнире по художественной гимнастике в Эстонии

В эстонском Тарту завершился Гран-при по художественной гимнастике "Мисс Валентайн". Астанчанка Айбота Ертайкызы завоевала на турнире сразу две медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В соревнованиях приняли участие 33 спортсменки из 30 стран.

Представительница национальной сборной Казахстана стала серебряным призёром в выступлении с мячом (32.700 балла), бронзовым в упражнении на кольце (32.55 балла).

Турнир "Мисс Валентайн " проводится с 1995 года. С 2020 года это соревнование включено в международную серию Гран-при по художественной гимнастике.