Казахстанка завоевала медали на турнире по художественной гимнастике в Эстонии
Сегодня, 17:00
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Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
168Фото: акимат Астаны
В эстонском Тарту завершился Гран-при по художественной гимнастике "Мисс Валентайн". Астанчанка Айбота Ертайкызы завоевала на турнире сразу две медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
В соревнованиях приняли участие 33 спортсменки из 30 стран.
Представительница национальной сборной Казахстана стала серебряным призёром в выступлении с мячом (32.700 балла), бронзовым в упражнении на кольце (32.55 балла).
Турнир "Мисс Валентайн " проводится с 1995 года. С 2020 года это соревнование включено в международную серию Гран-при по художественной гимнастике.
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