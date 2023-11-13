  • 13 Ноября, 21:00
  • BAIGENEWS

Казахстанка выиграла чемпионат Германии по шашкам

Сегодня, 20:03
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instagram.com/drs_kz Сегодня, 20:03
Сегодня, 20:03
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Фото: instagram.com/drs_kz

Казахстанка Алтынай Жумагелдиева стала победительницей открытого чемпионата Германии по рапиду среди мужчин и женщин в Саарбрюкене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Дирекцию по развитию спорта.

В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из Германии, Украины, Латвии, Нидерландов, Казахстана и Армении.

Алтынай показала лучший результат и завоевала "золото".

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