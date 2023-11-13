Казахстанка выиграла чемпионат Германии по шашкам

Казахстанка Алтынай Жумагелдиева стала победительницей открытого чемпионата Германии по рапиду среди мужчин и женщин в Саарбрюкене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Дирекцию по развитию спорта.



В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из Германии, Украины, Латвии, Нидерландов, Казахстана и Армении.

Алтынай показала лучший результат и завоевала "золото".