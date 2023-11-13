Казахстанка выиграла чемпионат Германии по шашкам
Сегодня, 20:03
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Сегодня, 20:03Сегодня, 20:03
113Фото: instagram.com/drs_kz
Казахстанка Алтынай Жумагелдиева стала победительницей открытого чемпионата Германии по рапиду среди мужчин и женщин в Саарбрюкене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Дирекцию по развитию спорта.
В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из Германии, Украины, Латвии, Нидерландов, Казахстана и Армении.
Алтынай показала лучший результат и завоевала "золото".
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