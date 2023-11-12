Казахстанка борется с онкологией в Индии, и создает невероятные фото

Говорящие фотографии в Индии сделала фотохудожница и видеограф из Кокшетау Эльмира Байтук. Молодая женщина проходит там лечение от онкологического заболевания. В художественных снимках казахстанки – и социальные контрасты, и любовь к детям, и глубокая мысль о духовных ценностях, и пронзительное чувство Родины. Корреспондент BaigeNews.kz встретилась с казахстанкой, на время вернувшейся в родной город.

"Я благодарна казахстанским врачам"

Эльмира Байтук – фотохудожница и видеограф из Кокшетау. В 2020 году ей поставили нехороший диагноз – злокачественное новообразование правой молочной железы, агрессивный вид. Молодая женщина сразу обратилась к врачам – прошла в столице химиотерапию, в Кокшетау ее прооперировали. Казалось бы, все плохое позади, но спустя девять месяцев после операции случился рецидив. Снова химиотерапия в Астане – и такая желанная ремиссия.

Второй рецидив для мамы двух детей стал жестоким ударом. Опять же спустя ровно девять месяцев, в июле этого года.

"Я нашла у себя шишку, врачи сказали, нужно вырезать. Операцию сделали в столичной клинике. Гистология показала злокачественность. То есть если первое новообразование было справа, то теперь и слева. Медики провели консилиум и пришли к выводу, что нужно снова проводить химиотерапию, но, возможно, другими препаратами и по другой схеме. По словам отечественных медиков, очаг – справа, то есть болезнь перекинулась на левую сторону", – рассказывает Эльмира.

Героиня впервые задумалась о лечении за границей. Прежде вопрос для нее не стоял: она полностью доверилась казахстанской медицине. Тем более, медперсонал Национального научного онкологического центра в Астане, по ее убеждению, заслуживает только самых лучших отзывов. На высоте и профессионализм, и ответственность, и человеческие качества каждого сотрудника, с кем ей приходилось иметь дело. Тем более, что лечение было абсолютно бесплатным.

"Были мысли остановить сбор и передать деньги больному ребенку"

"Но, когда мне сказали о новом курсе химии, я задалась вопросом, смогу ли надеяться, что потом снова не будет рецидива. Я слышу о рецидивах в три, пять лет. А тут раз каждые девять месяцев: мой организм не успевает восстанавливаться. Это очень тяжело. Врачи развели руками: мол, не знаем. Не найдя уверенности в их глазах и словах, я приняла решение продолжить лечиться в другой стране. Медики сказали, что это мое право, а родные поддержали", – вспоминает молодая женщина.

Сестра Эльмиры объявила сбор, и это другая, потрясающая в своей человечности история. Друзья девушки организовали несколько благотворительных ярмарок, где охотно участвовали местные бизнесвумен, мастера декоративно-прикладного искусства, швеи, кулинары. А коллеги перечисляли вырученные от проводимых торжеств и съемок деньги.

"За первые полтора дня собрали полтора миллиона тенге. И я очень благодарна всем, кто поддержал меня! Помощь была не только материальной, но и вкусняшками, милыми подарками и даже приглашением в кино. Эта поддержка соотечественников для меня такая мощная и такая драгоценная! Я занялась поиском клиники. В Турции и Корее суммы кажутся нереальными – в среднем по 20-25 миллионов. Были мысли остановить сбор и – с разрешения земляков – передать деньги какому-нибудь ребенку, который сражается за жизнь", – вспоминает собеседница.

Женская дружба: "Куда бы ты ни поехала, я буду рядом"

Эльмира выбрала Индию – доверилась внутреннему чутью, интуиции.

"Все знают ее как бедную и грязную страну. Какая там может быть медицина?! Стала читать отзывы, одна подписчица написала, что ее знакомая лечилась там, и с ней теперь все хорошо. Здоровья ей! Это было для меня классной зацепкой, мы встретились. Списалась с врачом, отправила все документы. Удобно, что не приходиться общаться через посредников, платить им", – говорит женщина.

Индийцы ставят обязательное условие – чтобы был сопровождающий. Эту миссию взяла на себя подруга Аня. Сказала, "куда бы ты ни выбрала поехать, я буду рядом. Все будет хорошо". И это еще одна удивительная, трогательная история – о настоящей дружбе и искренней преданности между девочками.

Все происходило очень быстро, без проволочек и нервотрепки. И это был еще один знак для Эльмиры: все идет правильно.

"Мы знали, куда едем. Что это жаркая страна, не очень чистая. Были специфические, не привычные для нас запахи. Из-за постоянной духоты испарения будто висят в воздухе. Аня каждый день делала в номере влажную уборку. Мне она не разрешала ни прибирать, ни стирать. Я только, как барышня, лежала или проводила время за ноутбуком. А еще в Индии категорически не подходящая, как мне кажется, для казахстанцев еда", – улыбается героиня.

Но о еде позже. Оказывается, в Индии нет 13 этажа – двенадцатый и затем сразу четырнадцатый. Также, по словам собеседницы, в этой стране категорически запрещены подношения врачам, у пациентов даже проверяют сумки. Поэтому любимые индусами казахстанские гречку и шоколад девушкам пришлось оставить на ресепшне. Еще их медики не закрываются на обед – быстро перекусывают и продолжают прием.

"Пока мы шли те триста метров, что отделяли нашу гостиницу от клиники, видели грязь. Но на территории больницы оказалось стерильно чисто. Индианки, как в кино, – в сари и с точкой на лбу. Еще обратили внимание на то, что индийцы вежливые, учтивые. "Экскьюз ми" мы там слышали постоянно. Мой доктор Вани, оказалось, хорошо знает русский язык. Индийские врачи мой рецидив интерпретировали как новый очаг", – рассказывает Эльмира.

"Хотелось вкусной родной еды"

Она обратила внимание, что индийские медики стараются уберечь ее, иностранную пациентку от лишних трат. Ей назначили четыре процедуры "красной" химии. В народе ее называют "Красной шапочкой", препарат известен сильной побочкой. Первую химию казахстанка получила в Индии, а остальные три ей предложили пройти на родине. Так и экономичнее, и легче для организма.

"Химиотерапию там я перенесла тяжелее по трем причинам. Во-первых, очень душно. Причем духота эта влажная, как в парной. Во-вторых, в Индии не делают промывку. По мнению их докторов, она должна задержаться в организме, чтобы эффективней убивать плохие клетки. Я ни в коем случае не пропагандирую и не даю советов – просто пересказываю свой путь. В-третьих, еда. Очень специфическая, я категорически не могла ее есть. Кстати, мы, предвидя это, привезли с собой много тушенки и копченого мяса. Хотелось привычной, знакомой с детства еды. Аня нашла туркменскую кухню, более или менее похожую на нашу. Шашлык, греческий салат и блинчики показались спасением", – вспоминает казахстанка.

Свою непростую историю девушка рассказывает без драматизма – легко, местами даже смешно. Рядом с Эльмирой вообще очень быстро забываешь о ее болезни.

"Дети показывали жестами, что хотят кушать"

Индия – страна контрастов. Запросто можно в соседстве увидеть нищую хижину и роскошный особняк, грязь и образцовый порядок. Этот диссонанс был настолько ярким, что Эльмира взялась за фотоаппарат.

"Эти фотографию я сделала в супермаркете. Мы несколько раз пересекались там, и мальчик не отводил глаз. Семья, очевидно, состоятельная. Все хорошо одеты, и в глазах ребенка не было немого вопроса-просьбы. Родители видели, что я фотографирую его. Взглядом спросила: можно? Они улыбнулись", – вспоминает фотохудожница.

"Но, к сожалению, гораздо больше безрадостных историй. Было больно смотреть на матерей, которые стараются прокормить своих ребятишек. Еще больнее – на детей. Иногда они плакали. Чаще – показывали жестами, кладя пальцы в рот, что хотят кушать. Тяжело видеть босых малышей: было очевидно, это не потому, что жарко. Сидящих на земле мальчиков и девочек. Мне и сейчас больно Вам об этом говорить. Аня часто плакала", – говорит Эльмира.

Девушки стали носить с собой конфеты. От этого дети бегали за ними толпами и не отставали. Просили еще. В них не было наглости или агрессии – просто желание утолить голод, если есть шанс – запастись впрок.

"Это фото сделала Аня. В тот день она выглядела уставшей, вышла на улицу. Через несколько минут вернулась оживленная, говорит, ребятня набежала. Угостила шоколадками, объяснила, что это на всех", – комментирует собеседница.

"Мы молились их Богу, ведь Он един"

"Мы ехали в такси, стояли на светофоре. Подошла молодая женщина с ребенком на руках. По ней было видно, что она простая и искренняя. Такой теплый, мягкий, умный взгляд. Мы открыли окно, протянули деньги – не помню точно, сколько. Десять или двадцать – на хлеб и молоко должно было хватить. Ребенок благодарно положил на стекло ладошку, я протянула свою. Такой трогательный был момент. Загорелся зеленый – мы уехали", – глаза девушки увлажнились.

В Индии это обычная картина.

"Как мы поняли, это либо пациенты, кто сегодня не смог попасть, а также их родственники, сопровождающие. Возможно, им негде ночевать. Там тепло и днем, и ночью, поэтому им не холодно", – комментирует фотохудожница.

Перед клиникой есть уголок, где можно молиться.

"Стоят свечки, люди кладут монеты. Мы тоже с Аней присаживались и молились, ведь Бог один. На нас никто не обращал внимания, все были заняты своими мыслями. Мы точно знали, о чем эта молитва – о выздоровлении. Этот уголок никогда не пустовал", – отметила героиня.

"Включили индусам казахскую "Марину Магдалину"

Эльмира смеется: в Индии все хотели сфотографироваться с Аней. Высокая, стройная, белокожая чужеземка, как магнит, притягивала взгляды местных. Казашка в шутку обижалась: почему не со мной, ведь я тоже иностранка? Девушек даже однажды пригласили в гости, где угостили настоящим индийским чаем и разными заморскими яствами.

"Хозяйка подарила нам красивые браслеты – мне на руку, Ане – на ногу. А мы включили им казахскую тойскую песню "Мария Магдалина". Они слушали и удивленно прицокивали. А я едва не заплакала: так захотелось домой", – улыбается жительница Кокшетау.

За две недели в Индии девушки видели много бедности и грязи. Новые знакомые среди местного населения просили не снимать на видео, говорили, что им больно за свою родину.

"Это страна, где я точно не хотела бы жить. Такого не пожелаешь тем, кого любишь. Но люди, которые нам встречались, бесхитростные, очень душевные и деликатные. Ты улыбаешься – они обязательно улыбнутся в ответ; хмуришься – тактично отведут взгляд. И мы ни разу не встретили в Индии агрессии, не услышали ругани", – разводит руками девушка.

Эльмира Байтук подчеркнула свое восхищение – тем, что, живя большей частью в нищете, индусам удается так бережно и с таким достоинством нести свои духовные ценности.

"Один химиотерапевт на область – разве это не смертный приговор?"

"Находясь в Индии, я рассказывала об этом в своих сториз в социальных сетях. Меня часто с ужасом и скептицизмом спрашивали из Казахстана: мол, а там точно хорошо лечат? Я сделала выбор и верю в него. А был ли он правильным, покажет время. И я никогда не буду утверждать ничего однозначно. Могу только лишь сказать, что в казахстанской системе, наконец, пора исправить один очень важный момент – дефицит кадров. Один химиотерапевт на всю область – разве это не смертный приговор?! Ослабленные, измученные болезнью и депрессией люди с утра до пяти вечера сидят в очередях. Чиновники от здравоохранения что-то там рапортуют, когда нет главного – врачей", – подчеркнула героиня.

В настоящее время Эльмира получает химиотерапию в Казахстане, но индийскими препаратами и по индийскому протоколу. Местные врачи не согласны с протоколом, дозировкой. Они говорят, что не несут риски за последствия. После они с Аней снова улетят в Индию.

"Получать химию в Казахстане, дышать свежим воздухом и есть нашу вкусную пищу – это огромное счастье. Не знаю, как бы я перенесла все это в чужой стране. На чужбине слова "родина" и "корни" обретают новый, пронзительный смысл", – заключила Эльмира Байтук.

Фото Эльмиры Байтук.