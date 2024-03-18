Казахстанец выиграл международный турнир по фигурному катанию

Казахстанский фигурист Диас Жиренбаев стал победителем международного турнира по фигурному катанию Coupe du Printemps, передает BaigeNews.kz со ссылкой на дирекцию комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Международный турнир по фигурному катанию завершился в Люксембурге. По итогам двух программ золотую медаль завоевал казахстанец Диас Жиренбаев с результатом 211, 76 балла.

Серебряная награда досталась французу Корентину Спинару — 190, 50 балла, "бронза" — испанцу Пабло Гарсии с результатом 178, 38. В соревнованиях приняли участие 115 фигуристов из 23 стран, отмечается в сообщении.

16 марта казахстанец Денис Никиша стал серебряным призёром чемпионата мира по шорт-треку в Роттердаме. Он первый из отечественных спортсменов, кому удалось завоевать медаль на взрослом ЧМ в шорт-треке.

В феврале лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль турнира в нидерландском Тильбурге Challenge Cup.