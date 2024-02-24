Фигурист Михаил Шайдоров выиграл "золото" турнира в Нидерландах

Лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем турнира в нидерландском Тильбурге Challenge Cup. Об этом сообщила пресс-служба дирекции развития спорта министерства туризма и спорта Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В короткой программе Михаил, набрав 85,75 балла, находился на втором месте.

"Став лучшим в произвольной программе (270,59 очка), наш соотечественник занял итоговое первое место с общим показателем 256,34 балла. "Серебро" на счету японца Тацуя Цубоя, "бронза" у другого фигуриста из Японии Казуки Томоно", — отмечается в сообщении.

Участниками турнира стали 157 спортсменов из 32 стран.

В ноябре 2023 года Михаил Шайдоров выиграл медаль Гран-при Китая по фигурному катанию и обновил свой лучший личный рекорд.

На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине в 2022 году Михаил Шайдоров занял второе место. Примечательно, что эта медаль — первая в истории республики, полученная юниором.