Денис Никиша взял "серебро" чемпионата мира по шорт-треку в Нидерландах
Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57Сегодня, 20:57
197Фото: olympic.kz
Казахстанец Денис Никиша стал серебряным призёром чемпионата мира по шорт-треку в Роттердаме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Спортсмен финишировал вторым в финале на дистанции 500 метров, преодолев ее за 41.676.
Первым на финише был Сяоцзюнь Лин из Китая. Канадец Джордан Пьер завоевал бронзовую награду.
Добавим, что Никиша стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль на взрослом ЧМ в шорт-треке.
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