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Казахстанец выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике

Сегодня, 02:21
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Казахстанец выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике Сегодня, 02:21
Сегодня, 02:21
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Казахстанский атлет Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на этапе лицензионного Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии, передаёт BaigeNews.kz.

Наш соотечественник получил в общей сложности 15,433 очка в упражнении на конном снаряде. "Серебро" досталось спортсмену из Иордании (15.300 очков), "бронзу" завоевал представитель Южной Кореи (15.300 очков), сообщила пресс-служба дирекции развития спорта комитета по делам спорта и физической культуры.

В соревнованиях этапа Кубка мира по спортивной гимнастике приняли участие 370 спортсменов из 80 стран.

24 февраля казахстанские спортсмены порадовали целым комплектом наград международных турниров. Наша страна завоевала историческую медаль на  чемпионате мира среди юниоров по шорт-треку: Алина Ажгалиева выиграла серебряную медаль ЧМ.

Лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал "золото" турнира в нидерландском Тильбурге Challenge Cup.

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