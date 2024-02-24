Казахстан завоевал историческую медаль на юниорском ЧМ по шорт-треку
Сегодня, 21:14
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Сегодня, 21:14Сегодня, 21:14
93Фото: instagram.com/qaz.iceteam
Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева стала серебряной призёркой чемпионата мира среди юниоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации конькобежного спорта РК.
Алина вышла в финал на дистанции 1500 метров на ЧМ в польском Гданьске и заняла второе место. Чемпионкой стала венгерская спортсменка Майя Дора Сомоди, а китаянка Ванью Лю завоевала бронзовую медаль.
Это первая медаль чемпионата мира в исполнении девушек в истории казахстанского шорт-трека. До этого в числе призёров мирового первенства был только Денис Никиша.
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