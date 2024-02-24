Казахстан завоевал историческую медаль на юниорском ЧМ по шорт-треку

Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева стала серебряной призёркой чемпионата мира среди юниоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации конькобежного спорта РК.

Алина вышла в финал на дистанции 1500 метров на ЧМ в польском Гданьске и заняла второе место. Чемпионкой стала венгерская спортсменка Майя Дора Сомоди, а китаянка Ванью Лю завоевала бронзовую медаль.

Это первая медаль чемпионата мира в исполнении девушек в истории казахстанского шорт-трека. До этого в числе призёров мирового первенства был только Денис Никиша.