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Казахстан завоевал историческую медаль на юниорском ЧМ по шорт-треку

Сегодня, 21:14
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instagram.com/qaz.iceteam Сегодня, 21:14
Сегодня, 21:14
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Фото: instagram.com/qaz.iceteam

Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева стала серебряной призёркой чемпионата мира среди юниоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации конькобежного спорта РК.

Алина вышла в финал на дистанции 1500 метров на ЧМ в польском Гданьске и заняла второе место. Чемпионкой стала венгерская спортсменка Майя Дора Сомоди, а китаянка Ванью Лю завоевала бронзовую медаль.

Это первая медаль чемпионата мира в исполнении девушек в истории казахстанского шорт-трека. До этого в числе призёров мирового первенства был только Денис Никиша.

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