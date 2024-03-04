Казахстанец повесил на сослуживца кредит в 2,4 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жителя Алматы, обманувшего сослуживца, признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в Сарыкольском районном суде Костанайской области.
"Подсудимый А. в переписке в Instagram с бывшим сослуживцем Р., который находился в поселке Сарыколь, имея доверительные отношения с последним, указал, что работает в банке. Под предлогом безвозмездного оформления кредита ввёл потерпевшего Р. в заблуждение и оформил на него в трёх банках кредит на приобретение в магазине Sulpak товаров на общую сумму 2 409 960 тенге. Затем, узнав у потерпевшего Р. код для получения, забрал товары в магазине и продал неустановленным лицам, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению", - сообщили в суде.
Подсудимый вину признал в полном объёме, но ущерб не возместил.
Принимая во внимание личность подсудимого, ранее судимого, совершение им преступления в период не отбытого наказания по предыдущему приговору, отсутствие возмещения материального ущерба, суд назначил А. окончательное наказание в виде 3,5 года лишения свободы.
С подсудимого взыскан причинённый материальный ущерб.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Расчленила тело мужа и бросила в бочку: женщине вынесли приговор в Туркестанской области
- Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы
- "Сергек" ошибочно фиксировала нарушения из-за смены часового пояса
- Сакен Бибосынов нокаутировал боксёра из Гонконга в бое за лицензию на Олимпиаду-2024
- Сильное землетрясение почувствовали в Алматы