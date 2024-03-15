Казахстан введёт запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта

Минсельхоз подготовил проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию РК автомобильным, водным и железнодорожным транспортом", передаёт BaigeNews.

Документом предусмотрено введение запрета сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы в Казахстан из третьих стран и ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

Однако разрешен ввоз пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления. Она не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Также запрет не будет распространяться на пшеницу, ввозимую в Казахстан в рамках железнодорожных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории нашей страны.

Запрет вводится для устранения угрозы реализации "серых схем" ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта из приграничных регионов РФ.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 26 марта этого года.