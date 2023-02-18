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Казахстан улучшит свою инвестиционную привлекательность — Смаилов
Приток иностранных инвестиций в Казахстан за девять месяцев прошлого года вырос на 17,8 процента и достиг 22,1 миллиарда долларов. Об этом стало известно на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Правительства РК.
В заседании приняли участие представители крупных иностранных компаний, дипломатического корпуса, центральных госорганов и НПП "Атамекен".
"В условиях новой экономической реальности Правительство РК продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам также на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции", — сказал он.
Говоря о новых инструментах, внедрённых в республике, Алихан Смаилов упомянул Соглашение об инвестиционных обязательствах, Улучшенный модельный контракт и упрощение процесса заключения Соглашения об инвестициях.
По его словам, еще одним важным аспектом улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана является предсказуемая и прозрачная налоговая политика.
В этой связи для перезагрузки фискального регулирования разрабатывается новый Налоговый кодекс. Он предусматривает цифровизацию налогового контроля, переход к дифференцированным ставкам, стимулирование технологической модернизации, упрощение специальных налоговых режимов и т.д.
В рамках заседания участники обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие.
По итогам мероприятия премьер-министр подчеркнул открытость Правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.
"Мы высоко ценим активное участие иностранных партнеров и дипломатического корпуса в улучшении инвестклимата Казахстана. Со своей стороны, мы готовы оказывать перспективным проектам необходимую поддержку", — заключил Алихан Смаилов.
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