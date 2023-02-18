Казахстан улучшит свою инвестиционную привлекательность — Смаилов

Фото: primeminister.kz

Приток иностранных инвестиций в Казахстан за девять месяцев прошлого года вырос на 17,8 процента и достиг 22,1 миллиарда долларов. Об этом стало известно на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Правительства РК.

В заседании приняли участие представители крупных иностранных компаний, дипломатического корпуса, центральных госорганов и НПП "Атамекен".

"В условиях новой экономической реальности Правительство РК продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам также на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции", — сказал он.

Говоря о новых инструментах, внедрённых в республике, Алихан Смаилов упомянул Соглашение об инвестиционных обязательствах, Улучшенный модельный контракт и упрощение процесса заключения Соглашения об инвестициях.

По его словам, еще одним важным аспектом улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана является предсказуемая и прозрачная налоговая политика.

В этой связи для перезагрузки фискального регулирования разрабатывается новый Налоговый кодекс. Он предусматривает цифровизацию налогового контроля, переход к дифференцированным ставкам, стимулирование технологической модернизации, упрощение специальных налоговых режимов и т.д.

В рамках заседания участники обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие.

По итогам мероприятия премьер-министр подчеркнул открытость Правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.