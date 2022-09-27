Казахстан не будет выдавать военнообязанных россиян

Фото: СЦК

Казахстан не будет выдавать граждан России, которых ищут военкоматы. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осуждённых и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип — и у нас, и в РФ это было уголовно наказуемое деяние, кроме того, вы знаете, что в случае объявления человека в розыск мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в РФ", — сказал Ахметжанов.

По его словам, ежедневно как с нашей, так и со стороны России идёт выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, если есть уголовное правонарушение.