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Казахстан может увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов — Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" высказался о важности расширения торгово-экономических связей между странами-участницами Совета, передаёт BaigeNews.kz.
"С удовлетворением отмечаю начавшийся в последние годы динамичный рост торговли нашего региона со странами Совета сотрудничества. Но цифровые показатели пока не отражают наш реальный потенциал. Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 миллионов долларов",— сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба Акорды.
Также он предложил активизировать инвестиционное сотрудничество.
"Согласно докладу UNCTAD, только за прошлый год приток чистых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 40% и составил 10 миллиардов долларов, из которых 60% приходится на Казахстан. За годы независимости страны Залива вложили в экономику Казахстана порядка 3,6 миллиарда долларов. Поэтому мы заинтересованы в наращивании инвестиционных связей", — сказал глава государства.
Он отметил, что в Казахстане проводятся масштабные экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики, в том числе создание наиболее благоприятных условий для иностранных капиталовложений.
"Недавно созданный Казахстаном и Саудовской Аравией деловой совет призван стать важной площадкой для реализации торгового и инвестиционного потенциала двух стран. Мы готовы к запуску аналогичных механизмов сотрудничества со всеми государствами – членами Совета сотрудничества. Приглашаем наших партнёров к активному использованию передовых инструментов Международного финансового центра "Астана", — сказал президент РК.
Также, по его словам, Казахстан придаёт приоритетное внимание наращиванию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.
"Мы намерены планомерно увеличивать грузопоток через данный маршрут и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году. Кроме того, Казахстан принимает меры по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают важнейшими партнёрами стран Центральной Азии по многим ключевым направлениям.
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