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Казахстан экспортировал почти 3 тысячи тонн арбузов и дыни

Сегодня, 18:12
АВТОР
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inbusiness.kz Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
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Фото: inbusiness.kz

В этом году Казахстан отправил на экспорт 2,9 тысяч тонн бахчевых культур на сумму 959,6 тысяч долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов РК.

По данным ведомства, наибольший объем экспорта бахчевых пришелся на Монголию - 940,8 тонн на сумму 59,6 тыс.долл.США.

В Латвию отгружено 574,2 тонн на сумму 218,3 тыс.долл.США, в Украину - 716 тонн на сумму 467,6 тыс.долл.США, в Германию 252,3 тонн на сумму 125,5 тыс.долл.США, в Польшу 271,3 тонн на сумму 56,1 тыс.долл.США, в  Эстонию 115,2 тонн на сумму 16,4 тыс.долл.США и др.

В сравнении с 7 месяцами 2022 года наблюдается рост экспорта на 1,8 тысяч тонн.

При этом, с начала года в Казахстан завезено порядка 43,5 тыс.тонн на сумму 8 911,1 тыс.долл.США бахчевых. Крупный объем импорта пришелся на Узбекистан - 34 тыс.тонн на сумму 6 444,2 тыс.долл.США. Также в Казахстан импортировано арбузов и дыней из Ирана - 3,1 тыс.тонн на сумму 2 389,8 тыс.долл.США, из Таджикистана - 421,5 тонн на сумму 65,3 тыс.долл.США и др.

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