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Казахстан будет председательствовать в ЦАРЭС в 2024 году

Сегодня, 20:04
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Минэкономики РК Сегодня, 20:04
Сегодня, 20:04
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Фото: Минэкономики РК

Казахстан будет председательствовать в программе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкономики.

Вице-министр нацэкономики, национальный координатор программы Абзал Абдикаримов принял участие в 22-ой Министерской конференции в Тбилиси. 

В ходе мероприятия странами-участницами одобрены ключевые документы - "Видение ЦАРЭС по изменению климата", "Концепция подготовительного Фонда проектов ЦАРЭС по климату и устойчивому развитию".

"Казахстан на пути к экономическому развитию, устойчивому к изменению климата", - отметил Абдикаримов.  

Участники рассмотрели ход реализации программы ЦАРЭС по пяти операционным кластерам и обсудили вопросы диверсификации торговых потоков и транзитно-транспортных маршрутов в регионе. 

"В связи с геополитической ситуацией, по маршруту Восток-Запад возросла роль ТМТМ в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. В рамках Среднего коридора отмечается рост по перевозке грузов через морские порты Актау и Курык, а также рост контейнерных перевозок", - сказал Абдикаримов.

С 1 января 2024 года председательство в ЦАРЭС переходит от Грузии к Казахстану.

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