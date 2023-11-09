Казахстан будет поставлять уран в Китай

Компания Казатомпром заключила долгосрочный контракт на поставку урана с компанией China National Uranium Corporation Limited, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию.

Как отметили в Казатомпром , объёмы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и коммерчески чувствительными, и не подлежат публичному раскрытию.

"Стратегия Казатомпрома, ориентированная на рынок, нацелена на производство, переработку и продажу концентратов природного урана с целью создания долгосрочной стоимости для всех заинтересованных сторон. Тесное сотрудничество с одной из крупных китайских энергетических компаний, как CNUC, свидетельствует об устойчивой репутации Казатомпрома, как надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - дополнил управляющий директор по стратегии и маркетингу АО "НАК "Казатомпром" Сеитжан Жаныбеков.

Подписание долгосрочного контракта с компанией CNUC осуществлено на выставке China International Import Expo 2023 в г.Шанхай, в рамках ранее одобренной сделки на годовом общем собрании акционеров в мае 2023 года.