Кто возглавит Национальный паралимпийский комитет вместо Кайрата Боранбаева

Фото: пресс-служба НПК

После ареста и приговора Кайрату Боранбаеву многих болельщиков интересовала дальнейшая судьба ФК "Кайрат". Так, в апреле стало известно, что клуб не планируется передавать акимату. Вместе с тем, спортивный функционер также занимал должность президента Национального паралимпийского комитета (НПК). Будут ли происходить изменения в руководящем составе комитета, как происходит подготовка спортсменов к Паралимпиаде-2024 в Париже, и кем финансируется НПК? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Изменения в руководстве НПК

В Национальном паралимпийском комитете сообщили, что Кайрат Боранбаев всё ещё официально числится Президентом НПК, по крайней мере до оглашения судом приговора по апелляции. Однако в связи с его физическим отсутствием с марта 2022 года, его обязанности временно исполняет вице-президент комитета - экс-аким Кокшетау, предприниматель и партийный функционер Бахыт Сапаров. Заменит ли он Боранбаева на постоянной основе, станет ясно по итогам выборов.

"Досрочное прекращение полномочий президента НПК и выборы президента НПК проводятся путём вынесения данного вопроса на генеральную ассамблею, через исполнительный комитет НПК РК согласно процедурам, установленным в Уставе НПК РК. Точное время пока не определено", - говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Кайрат Боранбаев и бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Герлиц. Фото: пресс-служба НПК

Ещё одним вице-президентом комитета остаётся экс-председатель Центральной избирательной комиссии РК, другой сват Дариги Назарабевой Берик Имашев, по крайней мере на ближайшие месяцы. Срок его полномочий истекает в ноябре 2023 года.

Финансирование комитета и подготовка к Паралимпиаде

На содержание Национального паралимпийского комитета государственные средства Минспортом напрямую не выделяются.

При этом, с января 2020 года по апрель 2022 НПК получал государственное задание на подготовку национальных сборных команд по паралимпийским видам спорта, однако сумму транша нам не озвучили:

"Информация о размере договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим сторонам согласно условиям договора", - ответили в НПК.

У НПК также есть спонсоры. В их числе - фонд развития спорта "Sport Qory" и фонд "Қазақстан халқына", которые, как известно, финансируются из целого ряда источников.

"Sport Qory" оказывает спонсорскую помощь комитету с 2015 года.

"Қазақстан халқына" поддерживает комитет с 2022 года, профинансировав покупку спортивных протезов для развития паралимпийской лёгкой атлетики.

Toyota Motor Kazakhstan спонсирует HПK с 2018 года. Компания выделила 10 авто, из которых шесть оснащены специализированным подъёмным механизмом для инвалидов. Этот транспорт активно используется с 2022 года для работы службы Инватакси в Астана. С этого года поддерживать Инватакси стал и Jusan Bank.

Партнёром комитета также является Международный паралимпийский комитет, который ежегодно на конкурсной основе выделяет гранты для развития НПК.

Казахстанские спортсмены на Паралимпиаде в Токио. Фото: пресс-служба НПК

Сейчас паралимпийцы вовсю готовятся к играм в Париже: принимают участие в лицензионных соревнованиях и готовятся к предстоящей Паралимпиаде 2024 года согласно расписанию спортивных мероприятий на 2023. За подготовку команды к масштабному состязанию отвечает РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями".