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Шесть лет запросил прокурор для Кайрата Боранбаева

Сегодня, 10:53
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BaigeNews.kz Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
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Фото: BaigeNews.kz

Прокурор запросил шесть лет лишения свободы для Кайрата Боранбаева на апелляционной коллегии, передаёт BaigeNews.kz. Суд огласит решение сегодня после обеда.

В марте этого года суд в Астане приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. 

Боранбаева обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz.

Два других подсудимых по делу Боранбаева — Роман Наханов и Тайыр Жанузак — также были приговорены к восьми годам лишения свободы.
Позже судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны отменила приговор в отношении Боранбаева, Тайыра Жанузака и Романа Наханова. Судебная коллегия заявила об отсутствии оригинала протокола совещания между ООО "Газпром" и АО "КазМунайГаз".

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