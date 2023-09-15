Шесть лет запросил прокурор для Кайрата Боранбаева
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Прокурор запросил шесть лет лишения свободы для Кайрата Боранбаева на апелляционной коллегии, передаёт BaigeNews.kz. Суд огласит решение сегодня после обеда.
В марте этого года суд в Астане приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Боранбаева обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz.
Два других подсудимых по делу Боранбаева — Роман Наханов и Тайыр Жанузак — также были приговорены к восьми годам лишения свободы.
Позже судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны отменила приговор в отношении Боранбаева, Тайыра Жанузака и Романа Наханова. Судебная коллегия заявила об отсутствии оригинала протокола совещания между ООО "Газпром" и АО "КазМунайГаз".
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