- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 18:32 27
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 18:20 86
- В МИД опровергли массовые увольнения казахстанцев в Корее 18:17 78
- Объём валовой сельхозпродукции в Казахстане увеличился вдвое за пять лет 17:57 152
- Увольнять чиновников за расхождение между доходами и расходами начнут с 2027 года 17:48 200
- Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз 17:38 291
- Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву 17:27 316
- Школьницу чуть дважды не сбили на "зебре" в Павлодаре 17:11 297
- КНБ начал расследование по факту создания в Петропавловске "Народного совета трудящихся" 16:49 376
- Курс доллара вырос в Казахстане 16:26 278
- 100 тысяч тонн казахстанской нефти планируют поставить в Германию в апреле 16:15 264
- В Казахстане автоматизировали назначение пособия награждённым матерям 15:54 298
- Какой будет погода в Казахстане в первые дни апреля 15:35 317
- Строительные компании предложили работу бастующим сельчанам Мангистауской области 15:10 465
- Медвежонок родился в зоопарке Шымкента 14:41 356
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 14:26 384
- 1 апреля в столице стартует приём документов в первый класс 14:20 468
- Начались продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди" 13:59 631
- В Казахстане усилили права авиапассажиров 13:49 335
- Зелёная вода может потечь в домах астанчан 8 апреля 13:11 548
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 12:30 2664
- Прокуратура возбудила дело против Болата Назарбаева 12:15 4963
- Мы должны вернуть самое лучшее достижение академии наук - учёный 11:39 563
- На газового монополиста наложили штраф в 78 млн тенге в Алматы 11:18 400
- Казахстанцев начали массово увольнять в Южной Корее 11:11 837
- Закупать сырье без уплаты пошлин смогут сахарные заводы Казахстана 10:58 615
- Цену на макароны снизили в СКО 10:35 637
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 10:17 376
- Рыбакина одержала новую победу на Miami Open 10:05 601
- Костанаец врезался в теплотрассу и погиб 09:55 459
- Елена Рыбакина отметилась впечатляющим достижением 09:38 405
- Коронавирусом за сутки заразились 84 казахстанца 09:18 534
- КНБ ликвидировал международный наркосиндикат 09:01 597
- Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля 08:50 416
- Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Казахстане 08:39 529
- Килограммового младенца успешно прооперировали в Павлодаре 08:20 517
- Мужчина скончался за рулём и спровоцировал аварию в Актау 07:57 927
- Получивший ножевое ранение аким пришел в сознание в Жамбылской области 07:08 464
- Угнанное 3 года назад в Новосибирске авто вернули владелице полицейские Павлодара 06:31 612
- Sergek будет отслеживать движение курьеров на мопедах 05:13 444
- Художница из Петропавловска прославляет Казахстан на международной арене 04:49 1245
- В четырёх микрорайонах Алматы отключили газ 03:21 862
- Вода не поднимается до верхних этажей квартир астанчан - что делать 02:10 544
- На сельского акима в Жамбылской области напали с ножом 01:32 529
- Супруг Ольги Рыпаковой стал председателем маслихата ВКО 00:24 546
- Женис Касымбек пообещал сохранить Талдыколь 30.03.2023 645
- Дачников начали эвакуировать в Актобе 30.03.2023 428
- Спасателей в Кокшетау осудили за покушение на мошенничество 30.03.2023 577
- История одного экспоната: жилет "изменника родины" Жанайдара Садвакасова 30.03.2023 728
- Насколько политизированы соцсети в Казахстане, обсудили эксперты 30.03.2023 574
- Похищенное во время январских событий оружие нашли у дороги в области Жетысу 30.03.2023 546
- Серика Кудебаева принудительно доставят в суд 30.03.2023 655
- "Сегодня мусор - завтра вещь в быту": казахстанские студенты дают отходам вторую жизнь 30.03.2023 668
- Интернет-сервис для “заказа” ямочного ремонта разработали в акимате Усть-Каменогорска 30.03.2023 619
- Ак-Мечеть - что скрывает самая таинственная пещера Южного Казахстана 30.03.2023 749
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 661
- Справки о пенсионке и социальных выплатах: новые госуслуги через Kaspi.kz 30.03.2023 563
- Отпечатки пальцев предлагают внести в документы казахстанцев 30.03.2023 569
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 501
- Изнасилование мальчика: в Алматинской области создали спецкомиссию 30.03.2023 673
- Казахстанцы попадают в сети транснациональных финансовых пирамид - АФМ 30.03.2023 692
- В каком состоянии ТЭЦ самого холодного региона Казахстана 30.03.2023 693
- Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане 30.03.2023 532
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 596
- За лечение народными средствами могут уволить акима в Павлодарской области 30.03.2023 859
- Государство намерено распродать активы Air Astana и Qazaq air 30.03.2023 617
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 884
- Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции 30.03.2023 539
- Казахстан подал в суд на оператора Кашагана 30.03.2023 600
- Увеличить доход от платных парковок планируют в акимате Астаны 30.03.2023 677
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 773
- Экспорт из Китая в Казахстан: расхождение в объёмах на 5,3 трлн тенге обнаружили аналитики 30.03.2023 586
- Болезни-"убийцы": от чего чаще всего умирают казахстанцы 30.03.2023 916
- Что едят богатые и бедные казахстанцы 30.03.2023 660
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 973
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 862
- Аналитики прогнозируют высокую инфляцию в Казахстане с 2023 по 2025 год 30.03.2023 592
- Мы нацелены на слаженную и результативную работу – Смаилов о своём переназначении 30.03.2023 585
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1216
- Казахстанская федерация бочча официально вошла в состав Международной федерации 30.03.2023 532
Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву
Суд признал олигарха Кайрата Боранбаева виновным в хищениях и назначил ему восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, передаёт BaigeNews.kz.
"Боранбаева Кайрата, Наханова Романа признать виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 28 части 5, 189 части 4 пункта 2 УК РК, 218 части 3 пункта 3 УК РК и назначить наказание по статье 28 части 5, 189 части 4 пункта 2 УК РК в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества с пожизненным лишение права занимать должности на госслужбе", - озвучила приговор судья Назгуль Бапакова.
Отбывать наказание Боранбаева и двое других осуждённых будут в учреждениях уголовной исполнительной системы средней безопасности.
Бизнесмена обвиняли в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже газа.
Боранбаев вину не признал. Во время всего судебного процесса он настаивал на том, что сделка, которую следствие считает незаконной, является обычной коммерческой. Сегодня, выступая с последним словом, бизнесмен заявил, что готов вернуть доход от этой сделки.
"Уважаемый суд, черная мантия на вас говорит о том, что вы представляете закон. У нашего дела нет лозунгов, наша сделка носит исключительно коммерческий характер. С самого начала следствия я говорю о том, что я считал сделку между "АзияГазЧунджа" и Qazaq Gaz коммерческой и законной, но возможно, что я заблуждался. Поэтому, если государство в лице Qazaq Gaz считает, что от этой сделки действительно нанесен ущерб, то я готов возвратить полученный доход, что было сделано мной во время следствия", - сказал он.
Однако это ему не помогло. Суд посчитал его вину доказанной.
Напомним, 17 марта 2022 года Кайрат Боранбаев был задержан и водворён в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Несколько дней назад прокурор в суде запросил восемь лет колонии для бизнесмена.
-
Trend news
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 18:20 76
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 14:26 383
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 12:30 2657
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 593
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 881
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 771
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 973
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 861
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1214
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 676
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 1839
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 3897
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 803
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 13425
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 729
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 902
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 877
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3055
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 18926
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5320
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1290
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 790
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 813
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 6666
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1145
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 13832
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1044
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1081
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1072
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2620
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4068
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10002
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4276
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1789
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1315
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2534
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7639
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2006
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1354
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16807
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1704
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1894
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1845
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5243
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1596
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1644
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1702
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1587
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6179
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1660
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1872
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1878
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1739
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1744
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1965
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8615
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2645
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4207
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3504
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8980
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2044
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2066
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1916
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5428
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1876
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7534
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4190
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2522
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19434
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4824
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 4190
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2893
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 4025
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21694
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3512
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2893
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2665
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2873
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6966
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 12098
-
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 18:32 0
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 10:17 375
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 660
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 500
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 608
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 745
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 825
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 735
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 703
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 805
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 826
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1030
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1044
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 943
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 934
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1114
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1865
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 969
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1227
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1310
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1498
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1301
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2156
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1884
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1704
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1694
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2020
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1973
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1674
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2240
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1858
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2856
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2304
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2145
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2186
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7076
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2316
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2417
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2413
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2769
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2327
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3102
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2711
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2697
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3273
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2930
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2731
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3462
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3359
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3256
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3099
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3913
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4212
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3730
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4652
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4425
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3885
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4485
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4639
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3898
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4963
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4840
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4723
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5277
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4159
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4511
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4626
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5077
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5031
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5592
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5207
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4890
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4536
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4672
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5047
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5506
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5603
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5754
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5603
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7791