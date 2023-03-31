Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву

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Суд признал олигарха Кайрата Боранбаева виновным в хищениях и назначил ему восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, передаёт BaigeNews.kz.

"Боранбаева Кайрата, Наханова Романа признать виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 28 части 5, 189 части 4 пункта 2 УК РК, 218 части 3 пункта 3 УК РК и назначить наказание по статье 28 части 5, 189 части 4 пункта 2 УК РК в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества с пожизненным лишение права занимать должности на госслужбе", - озвучила приговор судья Назгуль Бапакова.

Отбывать наказание Боранбаева и двое других осуждённых будут в учреждениях уголовной исполнительной системы средней безопасности.

Бизнесмена обвиняли в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже газа.

Боранбаев вину не признал. Во время всего судебного процесса он настаивал на том, что сделка, которую следствие считает незаконной, является обычной коммерческой. Сегодня, выступая с последним словом, бизнесмен заявил, что готов вернуть доход от этой сделки.

"Уважаемый суд, черная мантия на вас говорит о том, что вы представляете закон. У нашего дела нет лозунгов, наша сделка носит исключительно коммерческий характер. С самого начала следствия я говорю о том, что я считал сделку между "АзияГазЧунджа" и Qazaq Gaz коммерческой и законной, но возможно, что я заблуждался. Поэтому, если государство в лице Qazaq Gaz считает, что от этой сделки действительно нанесен ущерб, то я готов возвратить полученный доход, что было сделано мной во время следствия", - сказал он.

Однако это ему не помогло. Суд посчитал его вину доказанной.

Напомним, 17 марта 2022 года Кайрат Боранбаев был задержан и водворён в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Несколько дней назад прокурор в суде запросил восемь лет колонии для бизнесмена.