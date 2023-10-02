Kaspi.kz признан главным "Трансформатором года"

На ежегодном Kazakhstan Growth Forum состоялась традиционная церемония награждения лучших казахстанских компаний. Главным "Трансформатором года" названа компания Kaspi.kz — за популяризацию и интеграцию государственных и других цифровых сервисов в повседневную жизнь казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.

"Сегодня Казахстан является одной из самых развитых стран мира в предоставлении государственных услуг онлайн, что является важным источником гордости для каждого казахстанца, — прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Он выразил благодарность всем госорганам, задействованным в создании современных цифровых сервисов для граждан.

"Спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы с нами. Спасибо жюри форума за высокую оценку нашей работы!", - отметил Ломтадзе.

Лучшие компании страны ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В этом году в него вошли такие авторитетные эксперты, как Ораз Жандосов, Сакен Жумашев (KPMG), Елена Бахмутова (АФК), Ельдар Абдразаков (Kazakhstan Growth Forum), Екатерина Бенджамин (IFC), Ерлан Досымбеков (EY), Ержан Досымбеков (Grant Thornton), Андрей Беклемишев (IDC), Дулатбек Икбаев (McKinsey & Company), Дана Инкарбекова (PwC), Дина Урастаева (Qazaq Independent Directors).