Карин высказался о поправках в закон по обеспечению прав женщин и безопасности детей в РК
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Государственный советник Казахстана Ерлан Карин прокомментировал законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня на пленарном заседании Мажилис принял в первом чтении законопроект по обеспечению прав женщин и безопасности детей.
Законопроект предусматривает всесторонний подход к решению проблемы семейно-бытового насилия в русле реализации Послания Президента, озвученного осенью прошлого года", - написал госсоветник РК в Telegram.
В целом, по его словам, законопроектом рассматриваются более 70 поправок в законодательство.
"В их числе – поправки, направленные на создание инфраструктуры помощи семьям, а также ужесточение наказания за преступления в семейно-бытовой сфере и за все формы насилия в отношении детей. Так, введена и усилена уголовная ответственность за побои и умышленное причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью, истязание. Кроме того, проработан ряд мер профилактического характера для раннего выявления и предупреждения семейного насилия", - добавил он.
Законопроект подготовлен депутатами совместно с госорганами, экспертным сообществом и общественными организациями.
По словам Карина, активное участие в разработке и продвижении законопроекта приняла Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева.
Ранее сообщалось, депутаты мажилиса одобрили проект закона о пожизненном лишении свободы за педофилию.
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