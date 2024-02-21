Мажилис одобрил проект о пожизненном лишении свободы за педофилию

Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Поправки предусматривают введение уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью и нанесение побоев. Если нарушитель будет бить с особой жестокостью несовершеннолетнего или того, кто осуществляет свою служебную деятельность или выполняет профессиональный или общественный долг, то его ждёт ограничение либо лишение свободы до двух лет.

Кроме того, ужесточена уголовная ответственность за истязание, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью несовершеннолетнему либо тому, кто находится в беспомощном состоянии. Альтернативный вид наказания в виде ограничения свободы исключили, оставив только лишение свободы.

За убийство малолетнего либо педофилию введено пожизненное лишение свободы.

Также в целях своевременного выявления фактов насилия предусмотрена норма, предусматривающая возможность реагировать уполномоченным органам на сообщения в средствах массовой информации о фактах насилия.

В поправках предлагается установить уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. Вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП. Кроме того, вводится административная ответственность за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП.

В законопроекте предусмотрены нормы по укреплению института семьи и защите прав детей, проживающих в интернатных организациях.

Предусмотрены нормы по беспрепятственному проведению проверок условий содержания в социально значимых объектах.

Таким образом, госконтроль в интернатах для детей всех типов и форм будет проводиться без предварительного уведомления субъекта контроля. Также предлагаются нормы по предоставлению организациями, оказывающими специальные социальные, образовательно-оздоровительные услуги для детей исключительно на основании лицензии.

Вводится административная ответственность за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения.

Вводится уголовная ответственность за сексуальные приставания к детям до 16 лет, за незаконное лишение свободы и за похищение несовершеннолетнего.