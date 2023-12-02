Карагандинца осудили за убийство бывшей супруги
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В Карагандинской области вынесли приговор мужчине за убийство бывшей супруги, передаёт BaigeNews.kz.
Он обвинялся в убийстве и незаконном ношении холодного оружия (статья 99 часть 1 и статья 287 часть 1 УК РК).
Трагедия произошла 26 мая 2023 года в зданий РАГС посёлка Ботакара. Между мужчиной и его бывшей супругой возник словесный конфликт. Затем он вытащил охотничий нож и нанёс женщине два ножевых удара в область паха и в левую подлопаточную область слева. Жертва от полученных ранений скончалась в ЦРБ Бухар-Жырауского района.
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.
Сообщалось, что супруга осуждённого приехала в посёлок Ботакара на бракоразводный процесс из Алматы, куда уехала жить к дочери.
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