Карагандинца осудили за убийство бывшей супруги

В Карагандинской области вынесли приговор мужчине за убийство бывшей супруги, передаёт BaigeNews.kz.

Он обвинялся в убийстве и незаконном ношении холодного оружия (статья 99 часть 1 и статья 287 часть 1 УК РК).

Трагедия произошла 26 мая 2023 года в зданий РАГС посёлка Ботакара. Между мужчиной и его бывшей супругой возник словесный конфликт. Затем он вытащил охотничий нож и нанёс женщине два ножевых удара в область паха и в левую подлопаточную область слева. Жертва от полученных ранений скончалась в ЦРБ Бухар-Жырауского района.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

Сообщалось, что супруга осуждённого приехала в посёлок Ботакара на бракоразводный процесс из Алматы, куда уехала жить к дочери.