Карагандинец зарезал супругу во время развода

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Во время бракоразводного процесса муж насмерть зарезал супругу в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

Трагедия произошла в посёлке Ботакара в РАГСе Бухаржырауского района. Неуравновешенный житель посёлка Габидена Мустафина вдруг накинулся на супругу, которая приехала на бракоразводный процесс из Алматы, и нанёс ей несколько ударов ножом. Женщина от тяжёлых ран скончалась.

Ранее супруги стали жить раздельно, и женщина уехала к дочери в южную столицу.

В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия.