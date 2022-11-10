Карагандинский беркутчи стал чемпионом мира

Его сокол (балобан) по кличке Самал с лёгкостью выполнил все задания и стал лучшим среди 60 ловчих птиц из восьми стран. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Португалии, Китая, России, Турции, Украины, Монголии, Кыргызстана и Казахстана. Карагандинскую область представляли пять беркутчи со своими питомцами.

Карагандинский беркутчи Танат Оспанкулов занял первое место на чемпионате мира по охоте с ловчими птицами, который прошёл в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

"Соревнования такого масштаба в Казахстане проводятся впервые. Вообще, охота с ловчими птицами - довольно популярный национальный вид спорта. Но долгие годы ему не уделялось должного внимания. В регионе в последние годы этот вид спорта хорошо развивается. Наши спортсмены показывают достойные результаты. В области около 20 заядлых беркутчи", – говорит старший тренер Карагандинской области по охоте с ловчими птицами Толеген Махамбетчин.

Танат Оспанкулов увлекается охотой с ловчими птицами со школьных лет. Он рассказал, что в чемпионате мира он участвовал с соколом по кличке Самал. Ему три года.

"Он в прошлом году принёс мне серебро на чемпионате Казахстана. В этом году занял первое место. Судьи оценивали его скорость, реакцию, как он охотится на зайца. Самал всех превзошёл! Ещё у меня есть беркуты Тасшенгел и Найза, а также соколы Сункар, Карагоз, Тумар", – говорит Танат Оспанкулов.

Он отметил, что все его ловчие птицы умные и темпераментные, что вместе с ежедневными тренировками даёт результат в виде хороших результатов на соревнованиях.

Фото: акимат Карагандинской области