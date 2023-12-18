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Капитан сборной Казахстана вошла в список лучших футболисток года

Сегодня, 18:41
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sports.kz Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Фото: sports.kz

Юлия Мясникова, капитан женской сборной Казахстана и защитница московского ЦСКА, вошла в список 11 лучших футболисток прошедшего чемпионата России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

30-летняя Мясникова стала одной из 11 футболисток женской Суперлиги-2023, которые вошли в состав символической команды сезона. Кроме казахстанки в символическую сборную вошли еще четыре игрока московского клуба.

В прошедшем сезона российской Суперлиги ЦСКА занял вторую строчку вслед за манкт-петербургским "Зенитом"".

Отметим, что Мясникова выступает в составе российского клуба с 2019-го года, куда она перешла из "БИИК-Казыгурт".

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