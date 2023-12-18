Капитан сборной Казахстана вошла в список лучших футболисток года
Сегодня, 18:41
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Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
115Фото: sports.kz
Юлия Мясникова, капитан женской сборной Казахстана и защитница московского ЦСКА, вошла в список 11 лучших футболисток прошедшего чемпионата России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
30-летняя Мясникова стала одной из 11 футболисток женской Суперлиги-2023, которые вошли в состав символической команды сезона. Кроме казахстанки в символическую сборную вошли еще четыре игрока московского клуба.
В прошедшем сезона российской Суперлиги ЦСКА занял вторую строчку вслед за манкт-петербургским "Зенитом"".
Отметим, что Мясникова выступает в составе российского клуба с 2019-го года, куда она перешла из "БИИК-Казыгурт".
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