Канализационный коллапс в Астане: элитный ЖК топит сточными водами

Каждый год во время таяния снега и затяжных проливных дождей ЖК "Триумфальная арка", что находится в административном центре столицы, и является фактически достопримечательностью столицы, буквально утопает в зловонной жидкости. Вода не только заливает окрестности дома, но и попадает в цокольный этаж. Жители жилого комплекса опасаются, что фундамент дома не выдержит и разрушится. Подробнее о проблемном ЖК в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Проблема в том, что общий городской канализационный колодец, который находится перед домом и куда стекаются сточные воды со всего микрорайона, даже в обычные дни не выдерживает нагрузки и периодически фонтан бытовых отходов брызгает на главный проспект столицы.

Жители многоэтажки со страхом ждут очередных осадков. Даже небольшой дождь может стать причиной большой зловонной лужи перед их домом. Весной ситуация усугубляется. К находящемуся в низине дому стекаются талые воды из Ботанического сада, аллеи Улытау и со всех соседних домов.

В этот раз канализационные стоки начали разливаться у дома с 23 марта. Городские службы оперативно среагировали и направили на место разлива специальную машину, которая без остановки в круглосуточном режиме откачивала воду, прерываясь только чтобы опустошить переполненный бак.

Жильцы дома обратились в нашу редакцию. Мы в свою очередь направили запрос в Астана Су Арнасы, где подтвердили факт подтопления у главной достопримечательности столицы. В ведомстве нам сообщили, что увеличение притока воды в хозяйственно-бытовую канализацию привело к перегрузке коллектора, что в свою очередь стало причиной потопа.

"Для решения проблемы предприятие "АСА" приняло меры по активной откачке воды, задействовав ассенизаторские машины в четырёх местах. Работы проводятся в усиленном режиме и будут продолжены в ближайшие дни, включая сегодня и завтра, до полного устранения последствий подтопления", - сообщили в ведомстве.

В аккурат после обращения коммунальная служба в разы увеличила количество техники на подтопленном участке. А возможно, там решили перестраховаться из-за дождя, который шёл в городе два дня и прибавил работы коммунальщикам.

По словам жильцов, со вторника на участке работали как минимум по 10 машин одновременно. Однако воды по сей день не становится меньше.

В паркинге, который находится на цокольном этаже дома, по всему периметру стен обильно течет вода. Из-за влаги в эти дни жильцы некоторых подъездов не смогли попасть в свои квартиры через паркинг, потому что произошло замыкание в щитке с домофонными проводами. Также в одном из подъездов перестал работать лифт.

"Это мы видим каждую весну и каждый дождливый день, когда это всё течёт, весь паркинг превращается в Венецию. Я не знаю насколько наш фундамент крепок, и выдержит ли он такую нагрузку водой. Но, думаю, если будут какие-то провалы и завалы, это будет огромная вина нашей управляющей компании и местных исполнительных органов, и как всегда это будет решаться постфактум", - поделилась с нами жительница дома Акжан Надиркулова.

По словам женщины, в предыдущее года неоднократно поднимался этот вопрос. Доходили и до городского акимата, и до депутатов. Тогда жителям объяснили, что канализация вдоль улицы Мангилик ел не рассчитана на такое количество домов, а менять её сейчас весьма проблематично.

Другой житель дома Александр Погорелов в подробностях вспоминает, как решали эту проблему несколько лет назад.

"В 2021 году поднимали этот вопрос на уровне маслихата. Приходила комиссия. Провели заседание. Тогда нам объяснили, что в своё время разрешали строительство домов, а канализацией их не обеспечили. Новостройки должны были поставить свои насосные и переключиться на них. В 2021 году они по временной схеме переключились. Тогда вынесли следующие решения. Первое: Астана Су Арнасы должно было выделять насосы, как только происходила угроза подтопления. Они своё слово сдержали. Было время, по два трактора там стояли, откачивали воду. Второе: управляющая компания обязана была заменить обратные клапана в нашем доме. Клапана были заменены", - рассказывает Александр.

Однако, несмотря на все эти меры, от проблемы избавиться жителям всё-таки не удалось. Район продолжает застраиваться, соответственно растёт нагрузка на ливневую канализацию.

При этом затопление паркинга – это уже тема отдельного разговора, утверждает активист.

"Эта проблема существует практически с момента заселения. Дело в том, что не была нормально сделана гидроизоляция кровли паркинга. В результате дождей и таяния снега вся эта вода попадала в паркинг. В первое время там, где охранник сидит, вся стена постоянно промокала. Её трижды ремонтировали. Потом собрали комиссию и обязали управляющую компанию провести гидроизоляцию. Решение было принято в 2020 году. Тянулось года три. В прошлом году компания выделила деньги, и начали делать ремонт изоляции. Возле стен со стороны двора прокладывали каучуковые прокладки, которые должны были задерживать воду и усилить изоляцию. Это делалось долго, неделями работа прерывалась. Уже тогда было видно, что делается спустя рукава и допускается брак. В этом году снег во дворе, как следует, не чистили. Протекать начало не только в том месте, где ремонтировали, а по всему периметру стен", - констатировал Александр.

Жильцам пообещали, что подрядчики, которые ремонтировали гидроизоляцию, устранят дефекты за счёт гарантийного срока.

"Теперь помимо изоляции нужно делать ремонт в паркинге. Все стены повреждены. Будем отправлять заявки, обращаться к генеральному директору управляющей компании, решать проблемы всеми силами", - настроен на решительные действия пенсионер Александр Погорелов.

Не единичный случай, а проблема всего города

Впрочем, такая проблема в Астане встречается повсеместно. Мы уже писали как жилой комплекс "7 Континент" тонет в фекалиях. Причина – слишком маленькая канализационно-насосная система на такой большой комплекс.

В прошлом году ливень стал причиной потопа в ЖК Atlant, расположенном в центре левого берега. Примечательно, что дом был сдан в эксплуатацию в апреле 2023 года. Несмотря на это, весь паркинг и подсобные помещения ЖК были подтоплены ливневой водой.

Все помнят, как в конце прошлого лета улицы Астаны затопило после дождя. Некоторые горожане даже использовали лодки, чтобы переправиться через дорогу. После этого потопа за ненадлежащую работу систем ливнёвой канализации и допущенные подтопления был освобождён от должности директор Elorda eco system Тимур Шоданов. В акимате заверили, что в 2023 году будут построены 2,5 километров магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков. Казалось бы, проблемы постоянных потопов в столице решены раз и навсегда.

Однако первый же весенний дождь поставил под сомнение работу акимата. На днях во время осадков снова затопило некоторые улицы столицы. К примеру, в Венецию превратился перекрёсток улицы Улы дала и проспекта Туран. В акимате района Нура заявили, что это не паводок и не талые воды. По версии ведомства, построенный 16 лет назад канализационный коллектор по проспекту Туран перегружается из-за незаконной врезки со стороны частных застройщиков и ряда домов.

Что говорят специалисты

Президент Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению РК "Казахстан Су Арнасы" Валерий Сюндюков пояснил, что в Астане существует разделение систем канализации. Поверхностная вода, в том числе паводковая и дождевая, должна уходить в ливневую канализацию, а сточные воды – в хозяйственно-бытовую канализацию. Он отметил, что если последняя переполняется поверхностной водой, значит, неправильно проведено благоустройство городской территории.

"Зависит от того, как выполнено дорожное покрытие, может, специально открывают колодцы. Может быть, насосами и машинами сливают в хозяйственно-бытовую канализацию. Благоустройство, уклоны дорог, дорожное покрытие должны быть устроены так, чтобы поверхностная вода уходила в ливневую канализацию. Может быть, она замёрзшая до сих пор стоит", - пояснил Сюндюков.

На проблему очистки сточных год в Астане обращал внимание и президент страны. В июле прошлого года на совещании по вопросам развития столицы Токаев отмечал, что единственное канализационное очистное сооружение работает на пределе своих возможностей. Нагрузка на него огромная. Президент поручил начать строительство второго такого сооружения.

В Управлении коммунального хозяйства Астаны на наш запрос проинформировали, что система ливневой канализации столицы состоит из 18 очистных сооружений и одного пруда-накопителя, 610,8 километров магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 16,7 тысяч гектаров.

В 2023 году построен магистральный коллектор ливневой канализации от улицы 150 лет Абая до подводящего коллектора очистных сооружений ливневой канализации района III-2 в Астане. Также построено 2,5 километра магистральных коллекторов ливневой канализации.

Сегодня ведётся строительство очистных сооружений в районе Триатлон парка и севернее Кургальджинского шоссе, реконструкция очистных сооружений в районе Можайского моста, строительство коллекторов ливневой канализации по улицам А86, Калдаякова, В-15.

В 2024 году планируется завершить реконструкцию коллектора ливневой канализации по проспекту Тауелсиздик на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Ташенова, строительство коллекторов ливневой канализации по улицам А86, Калдаякова, В-15, строительство очистных сооружений в районе аллеи Мынжылдык, реконструкция очистных сооружений ливневой в районе Можайского моста.

Главный специалист отдела ливневой канализации и водоснабжения Управления коммунального хозяйства Ерлан Жунусов объяснил, почему канализация Астаны не справляется с дождями и таянием снега.

"Есть ряд причин. Во-первых, действующая система ливневой канализации существует с 1962 года. Диаметр коллектора в некоторых местах города не соответствует нынешним реалиям. Поэтому акиматом на данный момент проводится реконструкция и строительство очистных сооружений. Вторая причина – интенсивная застройка города. Асфальтового покрытия больше становится в городе. Рельеф уже другой. Третья причины – хозяйственно-бытовая канализация частных строек врезается в ливневую канализацию. Это, я считаю, основная причина потопов", - утверждает Жунусов.

По его словам, частные застройщики строят жилые комплексы, не имея технических условий на подключение к ливневой канализации, а затем незаконно врезаются в общую ливневую канализацию.

Для решения этой проблемы был объявлен мораторий на выдачу технических условий, проводятся рейды, где выявляются такие факты, выписываются штрафные санкции недобросовестным строителям.

Износ ливневой канализации Астаны, как отмечает специалист, сегодня составляет порядка 39%. Для её обновления акимат разработал технико-экономическое обоснование развития системы ливневой канализации до 2030 года. В его рамках проводятся строительство очистных сооружений и работы по увеличению диаметра магистральных коллекторов. Уже имеются положительные примеры.

"Помните, Иманова топило всегда. Были построены очистные сооружения в районе Молодёжки. Сейчас они функционируют. Проблема по Иманова была исчерпана. Также потихонечку мы планируем по Тауелсиздик увеличение диаметров коллекторов, увеличение мощностей насосных станций. Уже прогресс идёт. Проблема решается", - сказал Жунусов.

Касательно конкретного случая по подтоплению ЖК "Триумфальная арка" Ерлан Жунусов отметил, что впервые слышит об этой проблеме.

"В этот раз у нас основная задача была по Турану и Улы дала. По факту Триумфальной арки даже обращений никогда не было, что там что-то топит. Я от вас первый слышу. Нужно у обслуживающей организации "Elorda Eco System" уточнить", - сказал представитель Управления коммунального хозяйства.

Фото жителей ЖК.