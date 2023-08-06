В Астане борются с последствиями ливней

Из-за обильных дождей в столице вышли на работу более 100 единиц коммунальной техники: АС машины и мотопомпы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, организация "Elorda eco system" на постоянной основе обеспечивает отвод поверхностных стоков: занимается прочисткой коллекторов и дождеприемников, пропаркой труб, откачкой вод. Также ведётся строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.

Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемных участках.

В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.