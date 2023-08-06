  • 6 Августа, 21:02
  • BAIGENEWS

В Астане борются с последствиями ливней

Сегодня, 20:18
АВТОР
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t.me/astana_newss Сегодня, 20:18
Сегодня, 20:18
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Фото: t.me/astana_newss

Из-за обильных дождей в столице вышли на работу более 100 единиц коммунальной техники: АС машины и мотопомпы, передаёт BaigeNews.kz.  

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, организация "Elorda eco system" на постоянной основе обеспечивает отвод поверхностных стоков: занимается прочисткой коллекторов и дождеприемников, пропаркой труб, откачкой вод. Также ведётся строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений. 

Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемных участках.

В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

 

 

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