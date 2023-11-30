Можно упасть в обморок: знаменитый ЖК в Астане тонет в фекалиях

В редакцию BaigeNews.kz обратились жители жилого комплекса "7 Континент", которые рассказали о своей проблеме.

Жилой комплекс "7 Континент" состоит из пяти 19-этажных домов и 25-этажного бизнес-центра. Цокольный этаж, расположенный под всей территорией застройки, занимает огромный паркинг. Именно его и прилегающую к комплексу территорию последние три года беспрерывно топит канализационными отходами.

"Вчера уже второй раз за неделю у нас было ЧП. Отказывает насос. Фекалии целой улицы начинают подниматься вверх. Отходы даже не одного дома, а целой улицы, начинают тоннами выбрасываться наружу. Запах стоит страшный на всю улицу. Если в это время выйти на улицу, можно в обморок упасть. Это зрелище не для слабонервных. В месяц стабильно один раз такое происходит. Когда случается порыв, на 109 должны позвонить 20-30 жителей. Только тогда к нам отправят аварийную. Приезжает она через 3-4 часа. К этому времени эти фекалии бьют ключом. Затапливают паркинг, нижние этажи, лифтовые шахты. Службы прочищают наш насос, этого хватает только на неделю-две. Максимум – три-четыре. На следующий месяц у нас опять та же проблема", - рассказывает жительница дома Екатерина Краева.

Другая жительница ЖК "7 Континент" Садокат Рахимбаева рассказывает, что уже устала от постоянных затоплений канализации.

"Я недавно купила квартиру в этом доме и взяла в аренду салон в этом же бизнес-центре. Не знала, что здесь такие проблемы. Я всё видела в своей жизни. И потопы были. Ладно пусть топит это ужасно. Вчера вечером вышла из бизнес-центра на улицу, дышать не чем. Это же столица. В салоне уже второй ремонт буду делать за всё время аренды. Недавно я почти за 2,5 миллиона делала ремонт. Уже не знаю, куда идти, куда обращаться", - рассказывает Рахимбаева.

Жители рассказывают, что несколько лет назад по этому поводу судились с городским акиматом. Руководство города тогда признало, что их проектировщики неправильно спроектировали канализационную систему на данном участке. Тогда остановились на том, что городские службы будут периодически прочищать эту систему. Однако своё обещание акимат исполнял недолго.

Фото: рядом с ЖК после откачи нечистот.

Этим летом жители проблемных домов снова встретились с представителями акимата. Государственные мужи тогда виноватой сделали астанинскую погоду. Якобы причиной постоянных аварий являются обильные дожди, с которыми не справляется коллектор по отводу жидкости в канализацию. Но жители уверяют, что их топит в любую погоду.

"Вчера не было дождя. Просто посреди ночи начался выброс этих тонн фекалий. Паркинг начало топить. В блоке С уже первый этаж начало топить, выключился свет и лифт встал. А если света нет, то аварийная машина не может работать. Раньше была трансформаторная будка с генератором, который срабатывал в таких случаях. Этот генератор растащили, никто не знает, где он", - поделилась жительница.

По словам жителей, если бы канализационные системы города во время прочищались, проблемы можно было бы избежать. Но никто не хочет этим заниматься.

"Нужно просто прочистить эти канализационные системы всей улицы. Сделать ревизию насоса. Этого никто не делает. Коммунальные службы всё лето бездействовали. Например, в 2020 году нам осенью прочистили канализационные трубы. И год у нас не было никаких порывов. С тех пор у нас просто разово заводят насос, он периодически забивается, потому что отходов, мусора по ливневке очень много поступает", - возмущается Екатерина Краева.

Жители дома опасаются, что в скором времени изношенный насос окончательно сломается и вся улица поплывёт в канализационных отходах.

"В последнее время всё чаще и чаще происходят порывы. Целый жилой комплекс и бизнес-центр просто утонет в говне, извиняюсь за выражение. В этой ситуации мы бессильны. Мы можем только звонить на 109 и ждать чуда, затопит нас сегодня фекалиями или во время службы среагируют", - говорит Краева.

Инженер ОСИ ЖК "7 Континент" Мейрам Аджанов рассказывает, что причина проблемы в том, что на такой большой комплекс установлена слишком маленькая канализационно-насосная система.

"Эту систему, видимо, как временную устанавливали, на период строительства комплекса. Она не предназначена на такое количество домов и квартир. Здесь порядка 600 квартир. Например, около ЖК Баянауыл-1 стоит стационарная мощная канализационно-насосная система на глубине 12 метров. А КНС нашего дома расположена на глубине 2,5-3 метра, как будто для посёлка какого-то. Как септик какой-то. Три уровня должно быть у канализационной установки. Глубина должна быть 12 метров", - говорит Мейрам Аджанов.

Специалист считает, что необходимо построить нормальную канализационно-насосную систему, мощность которой позволит обслуживать весь жилой комплекс.

В акимате района Байконыр нам ответили, что выехали по адресу, подтопление на месте не наблюдается. По информации Астана Су Арнасы, коллектор и КНС функционируют в штатном режиме.