Директор Elorda eco system лишился должности из-за потопа в Астане
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
244Фото: пресс-служба акимата Астаны
За ненадлежащую работу систем ливнёвой канализации в Астане и допущенные подтопления освобождён от должности директор Elorda eco system Тимур Шоданов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
"Перед Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства и Elorda eco system поставлена задача провести соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, увеличение объёма мощности сети ливневой канализации", - сообщили в акимате.
В 2023 году планируется построить 2,5 километра магистральных сетей ливнёвой канализации для отвода поверхностных стоков.
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