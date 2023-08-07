Директор Elorda eco system лишился должности из-за потопа в Астане

За ненадлежащую работу систем ливнёвой канализации в Астане и допущенные подтопления освобождён от должности директор Elorda eco system Тимур Шоданов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Перед Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства и Elorda eco system поставлена задача провести соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, увеличение объёма мощности сети ливневой канализации", - сообщили в акимате.

В 2023 году планируется построить 2,5 километра магистральных сетей ливнёвой канализации для отвода поверхностных стоков.

