Потоп на оживлённой дороге ликвидируют в Астане

В Астане затопило оживлённый участок автодороги на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Туран, передаёт BaigeNews.kz.

О потопе стало известно из Telegram-канала Astanovka98, где опубликовано снятое очевидцами видео.

Кадры с залитой водой дорогой прокомментировали в акимате столичного района Нура.

"Это не паводки и талые воды. Это подпор канализации, который случился из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, перегружается работа канализационного коллектора по проспекту Туран, что приводит его к переполнению. В том числе в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и т.д, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений", – сообщили в акимате района.

Указывается, что потоп ликвидируют, на месте работают более 20 единиц спецтехники, ситуация находится под контролем.