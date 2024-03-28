  • 29 Марта, 00:28
  • BAIGENEWS

Потоп на оживлённой дороге ликвидируют в Астане

Вчера, 23:35
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:35
Вчера, 23:35
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Фото: скриншот видео

В Астане затопило оживлённый участок автодороги на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Туран, передаёт BaigeNews.kz.

О потопе стало известно из Telegram-канала Astanovka98, где опубликовано снятое очевидцами видео.

Кадры с залитой водой дорогой прокомментировали в акимате столичного района Нура. 

"Это не паводки и талые воды. Это подпор канализации, который случился из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, перегружается работа канализационного коллектора по проспекту Туран, что приводит его к переполнению. В том числе в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и т.д, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений", – сообщили в акимате района.

Указывается, что потоп ликвидируют, на месте работают более 20 единиц спецтехники, ситуация находится под контролем. 

"Ранее акиматом в районе проспекта Туран началось строительство ещё одного магистрального канализационного коллектора. Его протяжённость – 8 километров, что больше протяжённости существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется завершить осенью текущего года. Часть работ уже завершена", – рассказали в акимате.

Видео: Telegram-канал Astanovka98

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