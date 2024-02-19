Какой штраф грозит "Бузачи Нефть" за пожар на месторождении

Департамент экологии по Мангистауской области завершил внеплановую проверку в отношении ТОО "Бузачи Нефть" по факту более чем 200-дневного горения скважины на месторождении Каратурун, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка выявила нарушения требований экологического законодательства.

"Выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам на 168,13 мг/кг", - сообщили в Минэкологии.

В ведомстве уточнили, что согласно выданному разрешению бурение скважины должно было начаться в 2024 году, но работы начали проводить раньше - в мае 2023 года.

"Предприятию выдано предписание о необходимости разработки программы ремедиации по устранению причинённого экологического ущерба, а также соблюдению нормативов эмиссий в окружающую среду. Составлено четыре административных протокола. По предварительным расчётам штраф составит более 350 миллионов тенге", - уточнили в министерстве.

Напомним, 9 июня 2023 года при поднятии бурильной трубы на скважине №303 произошло возгорание природного газа.

Специалисты департамента экологии неоднократно проводили замеры атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ, результаты которых показали превышения показателей, в том числе по метану. В "Бузачи Нефть" заявляли, что опасности для экологии нет.

25 декабря 2023 года горение на скважине потушено.

Учёные, используя спутниковые данные, выявили выброс около 127 000 метрических тонн метана на восточном нефтяном месторождении Каратурун в 2023 году.