После аварии на месторождении Бузачи в атмосферу выбросило 127 тысяч тонн метана

Авария на одной из скважин ТОО "Бузачи Нефть" на месторождении Бузачи в Казахстане в 2023 году стала причиной выброса в атмосферу 127 тысяч тонн метана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Используя спутниковые данные, ученые заявили, что они задокументировали выброс около 127 000 метрических тонн метана на восточном нефтяном месторождении Каратурун в 2023 году, когда там с июня по декабрь продолжался пожар. Это показал новый анализ, предоставленный BBC Verify.

"Масштабы и продолжительность утечки, откровенно говоря, необычны, — сказал Манфреди Кальтаджироне, глава Международной обсерватории по выбросам метана ООН. - Она была очень большой".

Утечка началась 9 июня 2023 года, когда во время бурения разведочной скважины в Мангистауской области на юго-западе Казахстана произошел выброс, вызвавший пожар, который бушевал непрерывно до конца года.

Он был взят под контроль только 25 декабря 2023 года. Местные власти сообщили Би-би-си, что в настоящее время ведутся работы по герметизации скважины цементом.

Изучив спутниковые данные, ученые обнаружили, что высокие концентрации метана были видны в 115 отдельных случаях в период с июня по декабрь. Основываясь на этих показаниях, они пришли к выводу, что из этой единственной скважины вытекло 127 000 тонн метана. Это может сделать ее второй по величине антропогенной утечкой метана из когда-либо зарегистрированных.