Полгода тушили пожар на месторождении Каратурун в Мангистау

Спустя полгода пожар на месторождении Каратурун в Мангистау ликвидировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса РК".

Сообщается, что 25 декабря пожар на месторождении Каратурун Южный, разрабатываемом компанией ТОО "Бузачи Нефть" в Мангистауской области, удалось ликвидировать.

"Для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения.После закачки бурового раствора планируется наглухо зацементировать горящую скважину. Затем предстоят работы по рекультивации. Предприятие – недропользователь взяло на себя дополнительные обязательства. Между акиматом Мангистауского района и нефтяной компанией заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает безвозмездное выделение 50 миллионов тенге на социальные проекты в ряде населенных пунктов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, на месторождении начался 9 июня 2023 года. В качестве причин пожара Комитетом промышленной безопасности выделены недоработки недропользователя и сервисных организаций. По оценкам экспертов, авария имеет наивысший уровень сложности.