Пожар почти два месяца не могут потушить на месторождении "Каратурун Восточный"

Фото: ТОО «Бузачи Нефть»

На скважине №303 месторождения "Каратурун Восточный" в Мангистауской области продолжают ликвидировать аварию, возникшую ещё 9 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Бузачи Нефть".

"24 июля в 22:30 на месторождении началось бурение наклонно-направленной скважины №305-Н глубиной 1200 метров для устранения последствий аварии на скважине №303, произошедшей 9 июня. Используется станок AIDECO-160. Бурение сопровождается телеметрическим мониторингом и забойным инструментом, фиксацией газопроявлений и всех технологических параметров. Это позволяет нам наиболее безопасно проводить мероприятия по ликвидации аварии. Работы идут согласно плану мероприятий", - отметил главный геолог ТОО "Бузачи Нефть" Александр Касьяненко.

Решение по разработке индивидуальных технических проектов по бурению двух наклонно-направленных разгрузочных скважин принято штабом по ликвидации аварии с учётом мнений экспертов нефтегазовой отрасли и профильных министерств.

Все мероприятия по ликвидации последствий аварии согласованы с Минэнерго, акиматом Мангистауской области и органами местного управления.