Крупная утечка метана в Казахстане: в "Бузачи Нефть" заявили, что опасности для экологии нет

Агентство Bloomberg со ссылкой на учёных сообщило о том, что в Казахстане спутник зафиксировал крупномасштабный выброс метана. В ТОО "Бузачи Нефть" опровергли эту информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"В СМИ получила распространение информация, в которой, со ссылкой на спутник французской компании Kаyrros SAS сообщается, что скорость выбросов метана из аварийной скважины №303 на месторождении "Каратурун Восточный" составляет от 35 до 107 метрических тонн в час. В первую очередь хотим отметить, что некорректно сравнивать предположительный объём выбросов метана с автомобильными выбросами углекислого газа. "Бузачи Нефть" уже информировала общественность о том, что на аварийной скважине №303 в постоянном, а не пульсирующем режиме идёт выброс и горение газо-водяной смеси. Фонтан преимущественно состоит из воды. Количество газа незначительное, около 12 000 кубических метров в сутки, и при температуре горения в эпицентре в 650 градусов по Цельсию практически весь метан сгорает, не принося существенного вреда экологии", - сообщили в компании.

Согласно данным проб воздуха, взятых 9 июня, 23 июня и 30 июля, после произошедшей аварии, нормы предельно допустимой концентрации вредных элементов в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне не превышают допустимые показатели.

"В производственной практике при несанкционированном выделении метана из скважин, чтобы не допустить его свободное улетучивание в атмосферу, обычно газовые выделения специально поджигают, применяя выстрел заряда сигнальной ракетницы. В целях подтверждения уже представленной со стороны "Бузачи Нефть" информации, прилагаем видео, где наглядно демонстрируется, что произведенный из ракетницы выстрел, не привел к возгоранию облака над аварийной скважиной", - отметили в компании.

Там также добавили, что на аварийной скважине №303 фонтан преимущественно состоит из воды, выделения из неё являются горячими паровыми облаками с незначительным содержанием молекул метана, не более 2-3 процентов, что и было замечено на спутниковых снимках. В районе горения скважины выпадают осадки в виде солей.