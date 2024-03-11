Какие первые действия нужно совершить при краже телефона
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Если у человека украли телефон или смартфон, ему, в первую очередь, необходимо заблокировать SIM-карту и банковские счета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Этот и другие советы для тех, кто оказался в такой ситуации, составили специалисты "Роскачества".
Первым шагом при потере смартфона является обращение в салон сотовой связи или звонок оператору с другого телефона. Сотрудника компании нужно попросить максимально быстро заблокировать SIM-карту. Таким образом, потерпевший отрежет доступ злоумышленнику к банковским приложениям и другим сервисам вроде мессенджеров, где авторизация осуществляется по номеру телефона.
Далее нужно обратиться в банк и потребовать заблокировать свои карты. Так преступники наверняка не смогу ничего сделать с деньгами жертвы. Следующий шаг – дистанционная блокировка устройства. Данная опция возможна при авторизации в Google или iCloud с компьютера.
Не лишним будет сменить пароли от электронной почты и аккаунтов в соцсетях, чтобы злоумышленники не смогли ими воспользоваться, пока действует старая сессия. Их, к слову, можно принудительно завершить, авторизовавшись с другого устройства.
Последним этапом в Роскачестве рекомендуют обратиться в полицию. Повысить шанс на обнаружение и возврат телефона можно, передав сотрудникам правоохранительных органов IMEI украденного устройства.
Самое читаемое
- Отбор на Олимпиаду: Айбек Оралбай победил титулованного боксера
- Стала известна дата боя Жанибека Алимханулы с Хамзой Ширасом
- Отбор на Олимпиаду-2024: Валентина Хальзова победила чемпионку мира по боксу
- Умер известный певец из Актау Ислам Музаев
- Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар