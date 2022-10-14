Какие документы подписали по итогам саммита СНГ

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Что обсуждали и подписали на заседании СНГ, рассказал вице-премьер, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передаёт BaigeNews.kz.

Большой блок вопросов, по его словам, был посвящён культурно-гуманитарной сфере. Он подчеркнул, что это одно из наиболее динамично развивающихся направлений на площадке Содружества. В связи с принятой в СНГ формулой "один год — одна тематика" главы государств уделили внимание рассмотрению вопроса о тематических годах в СНГ.

"Принято решение объявить 2024 год — годом волонтёрского движения,

— годом волонтёрского движения, 2025 год — годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом мира и единства в борьбе с нацизмом,

— годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом мира и единства в борьбе с нацизмом, 2026 год — годом охраны здоровья. По сложившейся традиции Совет глав государств СНГ определил очередной город, которому будет придан статус культурной столицы СНГ — по предложению Российской Федерации при поддержке других государств в 2023 году им станет город Санкт-Петербург. Отмечая особую роль культурной составляющей в интеграционном взаимодействии, члены Совета глав государств СНГ по инициативе Республики Казахстан приняли заявление о развитии сотрудничества в области культуры", — сказал глава МИД РК.

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Мухтар Тлеуберди отметил, что подходы Казахстана к развитию сотрудничества в рамках СНГ всем хорошо известны. Казахстан рассматривает углубление сотрудничества в формате СНГ как одно из приоритетных направлений в своей внешней политике. Глава МИД РК отметил, что Казахстан стоял у истоков создания СНГ. 21 декабря 1991 года в Алматы была принята декларация, утвердившая цели, принципы деятельности СНГ. Этим документом был заложен прочный фундамент многостороннего интеграционного взаимодействия.

"Сегодня, спустя три десятилетия, с уверенностью можно констатировать, что СНГ превратилось в авторитетную международную структуру, которая обеспечивает поступательное развитие её государств-участников на основе принципов взаимопонимания и учёта интересов друг друга. За эти годы общими усилиями в СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, доработан уникальный опыт практически во всех сферах сотрудничества. В ходе состоявшегося саммита главы государств вновь подтвердили востребованность этой организации, отметили настрой на укрепление многостороннего сотрудничества, подчеркнули необходимость дальнейшего повышения. В целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ принято решение об активизации работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществления инвестиций", — добавил Мухтар Тлеуберди.

Напомним, в Астане прошло заседание Совета глав государств СНГ. На рассмотрение Совета были представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов сотрудничества.