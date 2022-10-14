Нужно ещё больше усилий для укрепления взаимного доверия - Токаев

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Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ, передаёт BaigeNews.kz. Журналистам стала доступна лишь часть трансляции речи президента.

"В данных условиях в геостратегической напряженности от нас требуется ещё больше усилий для укрепления взаимного доверия, обеспечения стабильности, безопасности в регионе. Надо сказать, что в СНГ создана сбалансированная система взаимодействия силовых и правоохранительных органов, приняты концептуальные документы в области безопасности. Вместе с тем, нам необходимо оперативно вырабатывать превентивные меры для реагирования на новые риски и угрозы. Казахстан разделяет совместные подходы государств СНГ по совершенствованию организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы выражаем готовность к тесной скоординированной работе по реализации задач принимаемой сегодня программы борьбы с экстремизмом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Поднял президент и проблему изменения климата, которая обостряет вопрос обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ.

"Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведём поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Вместе с тем полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества. Поэтому я бы предложил исполкому СНГ разработать и внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимному пользованию трансграничными водными ресурсами", - сказал президент.

Приоритетное внимание в деятельность СНГ нужно уделять, по мнению Касым-Жомарта Токаева, постоянному наполнению культурно-гуманитарной повестки в качественном содержании.

"В этих целях в текущем году много инициатив реализовано в рамках Года народного творчества и культурного наследия, объявленного в Содружестве. Задача активизации связей между молодежью наших стран отвечает разработанное положение о молодежной столице СНГ и ещё ряд практических решений. Свою лепту в дальнейшее сближение наших народов призвано внести предложение Казахстана о создании под эгидой СНГ международных структур", - сказал Касым-Жомарт Токеав.

Напомним, в Астане стартовало заседание Совета глав государств СНГ. На рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества.