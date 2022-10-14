Токаев подшутил над Лукашенко на заседании СНГ

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Касым-Жомарт Токаев подшутил над президентом Беларуси Александром Лукашенко на заседании СНГ, передаёт BaigeNews.kz. Завершая заседание, президент Казахстана предложил приступить к процедуре подписания документов.

"Касым-Жомарт Кемелевич, а что вы не объявили "почти генсек". Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили", — обратился Лукашенко к Токаеву.

"Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать председателя", — пошутил президент Казахстана.

"Но коль скоро Александр Григорьевич говорит, что нужно объявить, я хотел бы, пока идёт процедура подписания, сообщить вам, что в узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что ранее было принято решение переименовать должности исполнительных секретарей в генеральных секретарей в таких организациях, как СВМДА и ШОС.

"Ну и в принципе это имеет значение в повышении статусности должности исполнительного органа и, я думаю, тем более речь идёт о Сергее Николаевиче Лебедеве (глава исполкома СНГ. — Авт.), он абсолютно достоин того, чтобы иметь или занимать такую должность, как генсек СНГ, уже не говоря о том, что сама должность генсека в некоторой, а может, и в значительной степени повышает сам статус нашей общей организации. Вы это хотели, да?"— обратился Токаев к Лукашенко.

"Я хотел сказать, что мы пока не присвоили статус, избрали исполнительного", — ответил президент Беларуси.

"Ну, тут вопрос, как говорится, не требует обсуждений и напоминания, это само собой разумеющееся. В общем, Сергей Николаевич у нас пожизненный", — вновь пошутил Касым-Жомарт Токаев.

После подписания документов он отметил, что заседание было результативным, прошла полезная дискуссия "по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня".

"Высказанные при этом конструктивные предложения наряду с рассмотренными документами, несомненно, послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ, что, безусловно, отвечает нашим общим целям. Выражаю благодарность сотрудникам исполкома СНГ, нашим экспертам, всем органам СНГ, принимавшим непосредственное участие в подготовке и проведении заседания Совета глав государств за совместную работу. Заседание Совета глав государств объявляю закрытым", — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Астане прошло заседание Совета глав государств СНГ. На рассмотрение были представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества.