Какая зубная паста вредна для здоровья, рассказали учёные

Некоторые виды зубных паст могут нанести вред — очень важно смотреть на состав, говорят учёные. В составе могут быть потенциально опасные химические вещества — от таких средств лучше держаться подальше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-News.

Самым опасным веществом в составе зубной пасты считается лаурилсульфат натрия. На упаковке или тюбике он может упоминаться как sodium dodecyl sulfate или SDS. Это поверхностно-активное вещество используется для того, чтобы паста лучше пенилась во рту и удаляла зубной налет. Некоторые люди считают, что если от пасты много пены, то она является качественной. На самом деле, это не так.

"Лаурилсульфат натрия действительно помогает избавиться от зубного налета. Но у некоторых людей он может вызвать стоматит — воспаление слизистой оболочки рта. Также этот компонент ухудшает состояние кожи людей, у которых есть атопический дерматит. Если зубная паста с лаурилсульфатом натрия остается на коже лица более одного часа, может появиться раздражение", — отмечают эксперты.

Чтобы купить зубную пасту без лаурилсульфата натрия, необходимо искать на упаковке маркировку SLES. Также этот компонент входит в состав некоторых моющих средств, шампуней и косметики — покупая такую продукцию нужно понимать, что она может вызвать раздражение.

Вторым потенциально опасным компонентом зубных паст учёные называют фтор. Безусловно, он очень важен для здоровья зубной эмали и защиты от кариеса. Но дело в том, что дневная норма фтора для взрослого человека составляет только 1,5-3 миллиграмма. А этот химический элемент также поступает в наш организм вместе с некоторой едой и питьевой водой. Например, в большом количестве фтор содержится в зерновых культурах, рыбе, курином желтке и баранине. Также некоторое количество фтора содержится в воде из-под крана.

При избытке фтора в организме у человека развивается флюороз. При этой болезни на поверхности зубов появляются пятна, которые могут иметь разный цвет. Со временем они становятся желтыми и на этих областях образуется кариес. Также при избытке фтора в организме возникают серьезные проблемы с волосами, ногтями и кожей.

Иногда зубную пасту со фтором использовать можно, но лучше не делать это всегда. Опять же, лучше всего перед покупкой пасты для чистки зубов проконсультироваться со своим стоматологом.

Напоследок стоит отметить, что каждый день миллиарды людей по всему миру едят продукты, которые разрушают зубы. Так что для сохранения их здоровья, нужно не только соблюдать гигиену полости рта, но и внимательно относиться к своей диете.