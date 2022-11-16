Как в Акмолинской области создают условия для особенных детей

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В Акмолинской области для поддержки детей с особыми образовательными потребностями в области работают пять специальных школ-интернатов. В них занимаются 867 ребятишек. Какие условия создают для особенных ребятишек, на брифинге в Региональной службе коммуникаций в Кокшетау рассказал замруководителя управления образования Валерий Гамазов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в Акмолинской области работают пять специальных школ-интернатов с охватом 867 ребятишек, также функционируют четыре психолого-медико-педагогические консультации и 20 кабинетов психолого-педагогической коррекции. Они доступны для всех районов и городов региона.

По данным психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) на учёте состоят 11395 детей с особыми образовательными потребностями, их возраст – от рождения до 18 лет, в том числе 1643 ребят с инвалидностью. Дети по заключению ПМПК посещают кабинеты коррекции в течение года, продолжительность курса реабилитации составляет не менее трёх месяцев. Ведётся работа по созданию условий для инклюзивного образования.

"Сегодня такие условия уже созданы в 137 детсадах, 328 школах, 18 организациях технического и профессионального образования. В разных регионах области открыто 19 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования", – проинформировал Валерий Гамазов.

Работают организации для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В четырёх организациях образования для детей-сирот на сегодня насчитывается 197 воспитанников. В текущем году завершена реорганизация на территории области детских домов. Так, детдом в городе Акколь преобразован в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Активно ведётся работа по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения через усыновление, установление опеки и попечительства, патронат.

"За последние годы из государственного жилищного фонда выделено 545 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – отметил заместитель руководителя управления образования Акмолинской области.

Напомним, на сегодня в регионе в 542 акмолинских школах обучаются более 135 тысяч ребят. В 2022 году увеличен охват детей дополнительным образованием до 70 процентов – за счёт посещения ребятишками организаций дополнительного образования и кружков, секций в школах.

В настоящее время в области функционирует 51 организация дополнительного образования, среди которых: Дворец школьников, 18 Центров и Домов творчества, Школа искусств, 18 музыкальных школ, четыре дворовых клуба, три детско-юношеские спортивные школы, Центр технического творчества, станции туристов, натуралистов, техников, две детские художественные школы. В организациях дополнительного образования занимаются более 21 тысячи учащихся.

Кружковой деятельностью, их около 3,5 тысяч, в школах охвачено свыше 45 тысяч ребят, около 55 тысяч занимаются в спортивных секциях, их в регионе 3 тысячи.

"Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению бесплатных занятий детей в кружках и секциях, с апреля 2022 году в области реализуется государственный образовательный заказ на дополнительное образование, которым охвачено более 3 тысяч школьников", – заключил спикер.

Акмолинские ученики приняли участие в 22 областных, 20 республиканских, одной региональной и шести международных интеллектуальных соревнованиях и научных конкурсах. В "копилке" области 79 медалей республиканских, международных олимпиад и конкурсов научных проектов, в том числе: "золото" – 17, "серебро" – 25, "бронза" – 37.