Как и на что тратят миллиарды из госбюджета футбольные клубы Казахстана

Фото: ФК "Тобол"

Менеджмент - одна из главных составляющих успешной работы в командных видах спорта. Ведь в большом спорте важны не только победы, но и эффективное управление. При грамотном подходе, внутренней организации, правильном распределении финансовых средств профессиональным клубам вполне по силу быть финансово устойчивыми.

В казахстанском футболе спортивный менеджмент пока развит слабо. Подтверждение тому - долги клубов, которые то и дело появляются в различных командах. Например, недавно задолженности были в "Каспии" и "Актобе". И несмотря на то, что руководство обещало их выплатить сразу, впечатление о состоянии казахстанского футбола это заметно портит. Учитывая, что этот вид спорта в Казахстане напрямую зависит от госбюджета, долги всегда вызывают негативную реакцию болельщиков.

На что идут миллиарды из госбюджета? Отчитываются ли клубы местным исполнительным органам о трате государственных средств? Ставит ли государство перед клубами KPI, то есть целевые показатели? Корреспондент BaigeNews.kz попытался ответить на эти вопросы на примере трёх известных клубов страны.

"Тобол"

"Тобол", "Шахтёр", "Ордабасы" - одни из самых крупных и известных футбольных команд в Казахстане, чьё финансирование осуществляется за счёт государства.

Бюджет "Тобола" составляет 1 миллиард 200 миллионов тенге в год. "Донором" и "аудитором" этой суммы по госзакупу является местное, то есть Костанайское управление спорта и физической культуры.

"ФК "Тобол" несет ответственность за целевое и эффективное использование средств согласно условиям договора. Ежемесячно предоставляет отчет с полной расшифровкой о целевом использовании денежных средств на период исполнения договора", - говорится в официальном ответе.

Фото: ФК "Тобол"

На вопрос контролирует ли управление спорта суммы контрактов, заключаемые с футбольными игроками, нам сообщили, что "распределение бюджета внутри клуба, суммы контрактов, являются коммерческой тайной".

Другие данные по финансовой отчётности клуба с аудиторскими заключениями представлены на сайте "Тобола".

Ставило ли управление спорта перед футболистами некий KPI в этом и 2022 году, госорган по неизвестной причине, отвечать нам не стал.

"Шахтёр"

В отличие от "Тобола", в Карагандинской области о поставленных задачах перед игроками "Шахтёра" нам рассказали более охотно - так, перед футболистами в этом сезоне, как минимум, ставится задача по сохранению "прописки" в высшем дивизионе казахстанской футбольной лиги.

Кроме того, местное управление спорта нацеливает команду на пропаганду здорового образа жизни и привлечение футбольных болельщиков. Для этого проводится мониторинг посещения зрителями стадиона и количество просмотров трансляций матчей команды и подписчиков страниц клуба в соцсетях.

Финансирование "горняков" производится через открытый конкурс на оказание услуги по развитию футбола в Карагандинской области.

"При этом бюджет ФК "Шахтёр" формируется из спонсорских и государственных средств, выделение государственных средств производится согласно акту выполненных работ с расшифровкой расходов и подтверждающими документами. Также в связи с тем, что ФК "Шахтёр" является Акционерным обществом, функции контроля распределения бюджета внутри клуба не входят в компетенцию управления", - сообщили в упрспорта.

Фото: ФК "Шахтёр"

Управляет клубом совет директоров, поэтому акимат не может контролировать суммы контрактов футболистов.

Среди основных расходов команды: гонорары игроков, налоги, командировки для участия в соревнованиях и учебнотренировочных сборах, аренда спортивных помещений, различные товары и услуги по содержанию клуба, заявочные и членские взносы для участия в спортивных мероприятиях.

"Ордабасы"

В отличие от "Шахтёра", перед "Ордабасы" управление физической культуры и спорта Шымкента в 2023 и 2022 году никаких ключевых показателей эффективности не ставило.

"Управление также не может контролировать суммы контрактов футболистов. Договоренность о сумме заработной платы ведется во время проведения УТС (учебно-тренировочных сборов - ред.) перед подготовкой к началу нового сезона, и контракты о зарплатах является конфиденциальным для третьим лицам", - ответили в Шымкентском упрспорта.

Фото: ФК "Ордабасы"

Бюджет клуба - 1 миллиард 200 миллионов тенге. По финансовой части он ежеквартально отчитывается непосредственно перед учредителем, а именно - управлением финансов Шымкента.

Основные статьи расходов в ФК "Ордабасы": заработная плата сотрудников клуба, налоговые обязательства, командировочные расходы и коммунальные услуги.

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