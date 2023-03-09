Многомиллионные долги ФК "Актобе": сколько задолжал клуб игрокам

Фото: ФК "Актобе"

У футбольного клуба "Актобе" выявили многомиллионные долги перед игроками и тренерами, передаёт BaigeNews.kz. В ответ на официальный запрос редакции в управлении физической культуры и спорта Актюбинской области сообщили о том, что на 2023 год клубу выделен бюджет в 1,2 миллиарда тенге.

“На сегодняшний день задолженность составляет в сумме 453 229 тысяч тенге, образовавшаяся в связи с недостаточностью средств. Задолженность по заработной плате за январь-февраль 2023 года составляет в сумме 376 921,9 тысяч тенге”, - говорится в ответе.

В управлении физической культуры и спорта также сообщили, что финансирование клуба с 2021 года сокращено на 800 миллионов тенге. Ранее в акимате Актюбинской области сообщали о том, что по поручению акима области Ералы Тугжанова были приняты меры по решению финансовых вопросов по погашению долгов за прошедший сезон перед тренерским штабом и игроками. Долги перед футбольным клубом за прошлый год закрыты, сообщили в акимате региона.