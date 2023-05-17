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  • ФК "Каспий" задолжал футболистам и тренерам 25 миллионов тенге
pixabay.com Сегодня, 11:59
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Сегодня, 11:59
261
Фото: pixabay.com

ФК "Каспий" задолжал футболистам и тренерам 25 миллионов тенге

Этот долг перед тренерским штабом и футболистами клуба обещают погасить до конца мая. Об этом в ответ на официальный запрос BaigeNews.kz сообщили в управлении спорта и физической культуры Мангистауской области.

Задолженность по заработной плате перед тренерским штабом и футболистами в апреле составила 43 миллиона 69 тысяч тенге. На сегодняшний день эта сумма уменьшена, сейчас она составила 25 миллионов тенге.

Также в управлении сообщили о том, что текущий ремонт искуственного покрытия поля стадиона "Жас Канат" согласован с уполномоченными органами. На содержание здания и прилегающего стадиона спортивного комплекса со штатом работников технического персонала из областного бюджета было выделено в 2021 году 40 миллионов 587 тысяч тенге, в 2022 году – 49 миллионов 753 тысяч тенге. 

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Журналист
Сегодня, 11:59
261
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