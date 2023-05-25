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Как госслужащему передать свое имущество в доверительное управление
Агентство по делам государственной службы определило правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление, передаёт BaigeNews.kz.
Так, согласно документу госслужащий в течение 30 календарных дней со дня вступления в должность на время прохождения госслужбы передает в доверительное управление находящиеся в его собственности доли, акции в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этому лицу, а также имущества, переданного в имущественный наем.
"Госслужащий предоставляет нотариально засвидетельствованную копию договора на доверительное управление имуществом в кадровую службу по месту работы в течение 10 календарных дней со дня нотариального засвидетельствования. Доверительное управление имуществом государственного служащего возникает на основании сделки либо административного акта. При расторжении договора госслужащий обязан уведомить об этом в течение 30 дней кадровую службу, а далее в течение 30 дней заключить новый договор", - говорится в сообщении.
Приказ введен в действие 25 мая 2023 года.
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