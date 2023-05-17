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Как будут развивать Жанаозен, рассказал замакима города
Жанаозен – моногород в Мангистауской области. Сегодня здесь проживают 148 тысяч человек, включая население четырёх прилегающих сёл – Кендерли, Кызылсай, Рахат и Тенге. Несмотря на нефтедобычу, здесь остро стоят социальные вопросы – безработицы, нехватки питьевой воды, обеспечения жильём и инфраструктурой. Как местные власти намерены развивать город и решать важные проблемы, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал заместитель акима города Жанаозен Нурберген Худибаев.
"Все хотят быть нефтяниками и зарплату в 500 тысяч"
Пожалуй, самая "громкая" проблема Жанаозена – трудоустройство. Местные жители мечтают о высокооплачиваемой работе в нефтяном секторе. Так, буквально 3 мая пятнадцать человек собрались перед зданием местного акимата с требованием предоставить им рабочие места на градообразующем предприятии. В ответ им предложили временные вакансии в других отраслях с зарплатой до 280 тысяч, но это горожан не устроило, и они объявили голодовку.
"4 мая в 20.05 люди акцию прекратили и разошлись. Они согласились на наше предложение – временно трудоустроиться в рамках регионального проекта "Жұмыс жасаймын". Устроить их в нефтяную компанию мы, разумеется, не можем", – прокомментировал заместитель акима города.
Проект, направленный на борьбу с безработицей, в Мангистауской области запустили в 2020 году. На сегодня в нём участвует 651 житель Жанаозена, горожане трудятся на 38 организациях. С ними заключены договора на три года. В течение первого государство выплачивает сто процентов зарплаты, второго – семьдесят (тридцать – работодатель), третьего – тридцать. А на четвёртый год администрация предприятия должна предоставить участнику проекта постоянное рабочее место.
Вместе с тем, по итогам первого квартала безработица в Жанаозене составила 5,3 процента.
"Зарегистрировано 4 307 безработных. В конце прошлого года было 2,5% – 2 113 человек. Обычно такой скачок бывает в начале года, когда идут тендерные процедуры, и рабочих мест меньше", – пояснил Нурберген Худибаев.
Что предпринимают власти? Предлагают людям четыре варианта: помочь перепрофилироваться, открыть своё дело, социальные рабочие места, переселение.
"Большинство из тех, кто стояли на улице (объявившие голодовку – прим. авт.) не имеют даже средне-специального образования. В целом, многие столкнувшиеся с проблемой безработицы не заканчивали университетов. А сейчас конкурентная среда. Век цифровизации, автоматизации. Диверсификация экономики. Также нужны узкие специалисты, например, токари. Нужно перестраиваться, осваивать новые навыки. Владеть несколькими профессиями ценно и надёжней, чем одной. Предлагаем переобучить – в ответ, мол, чем семью буду кормить? Предлагаем обучиться основам предпринимательства, помощь в составлении бизнес-плана, а потом можно воспользоваться микрокредитами – мало, кому это интересно. Социальные, общественные рабочие места – нет. Переселение в восточный и северный Казахстан, где дефицит рабочих рук. С подъёмными, льготной жилищной программой – снова не устраивает", – разводит руками собеседник.
Все хотят устроиться в нефтяную компанию и получать не менее полумиллиона.
"Как человек я их понимаю: продукты дорожают, детей нужно растить-учить, кредиты у каждого. Но все хотят в "ОзенМунайГаз", потому что там зарплаты хорошие. Там более 10 тысяч человек выпускают 5 миллионов тонн продукции в год. Между тем, есть нефтяные компании, которые делают большие объёмы с меньшим штатом. Это повышает себестоимость продукции, то есть снижает её конкурентоспособность. Объясняю про рыночные отношения – не хотят слушать: не рассказывайте нам, хотим туда устроиться и точка. Считают, что государство обязано – это, я считаю, иждивенческие настроения", – рассуждает заместитель градоначальника.
Между тем, в рамках локализации производства в Жанаозене создали технопарк, в 2021 году открыли три арматурных цеха, где сегодня трудятся болеее 160 человек, зарплата – более 200 тысяч тенге. В городе работают молокозавод, швейная фабрика, налажен выпуск минеральной воды. В феврале этого года ввели мясокомбинат, где создано 150 рабочих мест со средним окладом болеее 250 тысяч. Стоимость современного, полностью автоматизированного комплекса – примерно 1,5 млрд тенге. Выделили землю под тепличное хозяйство, решается вопрос подготовки проектно-сметной документации на инженерные сети.
Как будет решаться вопрос дефицита питьевой воды
Острая нехватка питьевой воды – ещё одна ахиллесова пята моногорода. Напомним, Мангистау – единственный регион в Казахстане, где нет рек и озёр с пресной водой. Населённые пункты вынуждены пользоваться подземными источниками, вода из которых требует глубокой очистки, опреснения и обеззараживания. Поэтому проект по строительству опреснительного завода здесь станет якорным.
Проекты по улучшению жизни в Жанаозене предусмотрены в Комплексном плане развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Два самых крупных из них, общей стоимостью в 300 миллиардов тенге, предусматривают вовлечение средств национальной компании. Речь идёт о строительстве заводов – газоперерабатывающего (167 млрд тенге) и опреснительного (123 млрд тенге). К слову, проект профинансирует нацкомпания, также предусмотрен займ у "Народного банка".
"С октября по май ситуация более или менее стабильная, вопросов у населения нет. Дефицит начинаем испытывать с мая, когда начинаются благоустройство, озеленение – огороды и дачи. Поэтому летом, случается, подаём воду по графику. По нормативу в летнее время нам в сутки полагается по 42-45 тысяч кубов воды. А на деле приходится довольствоваться 31-32 тысячами. Дефицит таким образом составляет 10-12 тысяч кубов", – возмущается Нурберген Худибаев.
Будущий завод возьмёт на себя задачу опреснения морской воды.
"На сегодня вода поступает к нам из двух источников – из Волги по трубопроводу Астрахань – Мангистау и подземного источника Туйесу. В настоящее время технико-экономическое обоснование прошло экспертизу, выделены коридоры – земельные участки для прокладки труб. Для строительства выбрано местечко Токмак – это вблизи села Кендерли Каракиянского района. Оттуда будет протянута к городу линия – трубопровод, на протяжении участка расположатся две насосные станции. Определён подрядчик. В сутки предприятие будет опреснять до 50 тысяч кубов воды", – уточнил заместитель акима города.
Реализация проекта позволит не только решить проблему обеспечения водой населения, но и придаст импульс развитию предпринимательства в агропромышленном секторе и сельского хозяйства в целом. По плану завершить строительство намечено на первый квартал 2025 года.
"Президент во время визита в Атырау также дал поручение модернизировать определённый участок "волжской" линии. Она будет усиливаться, пропускная способность увеличится. Но вне зависимости от разных, в том числе техногенных, ситуаций у нас должен быть свой источник. Поэтому для нас так важен проект опреснительного завода", – добавил собеседник.
Как продвигается строительство газоперерабатывающего завода
Напомним, ещё в конце прошлого года президент Казахстана акцентировал внимание на комплексном развитии Жанаозена. Сообщалось, что на решение актуальных проблем выделено более 580 млрд тенге. Тогда глава государства подчеркнул, что это серьёзные деньги, и использовать их нужно с умом. Меры по развитию моногорода должны быть последовательны и доведены до конца, нельзя затягивать с реализацией социально значимых проектов, отметил Касым-Жомарт Токаев.
Второй амбициозный проект – строительство газоперерабатывающего завода.
"На сегодня выделен земельный участок в 31 гектар рядом с действующим газоперерабатывающим заводом. Проведено технико-экономическое обоснование, состоялись общественные слушания по экологическим моментам. Примерно в четвёртом квартале будет известен итог конкурсных процедур, и начнётся строительство. Завершить проект планируется в 2025 году", – сообщил подробности Худибаев.
Мощность нового предприятия составит 900 миллионов кубометров в год, на полный цикл будет выходить постепенно.
"Если говорить об ожидаемом эффекте, то это, во-первых, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет. Новый завод расположится рядом с действующим, но будет более современным. К слову, "старый" обеспечивает сжиженным газом автотранспорт внутри региона. В месяц выпускает в среднем 14,5-16 тысяч тонн продукции. При запуске нового там попутно будет проводиться переработка нефтяного газа из месторождений. Будет деление по фракциям, то есть новый завод позволит увеличить разновидности товарной продукции", – отметил заместитель акима.
На этапе строительства здесь планируется трудоустроить в среднем 300 человек, а вот сказать, сколько рабочих мест создаст готовое предприятие, собеседник затруднился.
"Завод будет автоматизированный, цифровой, а значит, ручной труд будет использоваться в меньшей степени. В любом случае, думаю, стоит ожидать переквалификацию, переобучение, возможно, новые специализации", – сказал замакима.
"Квартирный вопрос": как строят жильё и выдают участки под ИЖС
Территория Жанаозена составляет 51,5 тысяч гектаров, включая прилегающие четыре сельских округа. Население – 148 тысяч человек – на горожан и сельчан делится почти поровну.
Квартирный вопрос остаётся актуальным и здесь. Домов всего – тридцать с половиной тысяч, 262 из них – многоэтажки. В очереди на жильё состоят 5 300 человек. Причины – в активном естественном приросте населения, большом проценте изношенности жилого фонда, слабой динамике строительства.
"Рождаемость – более 4 тысяч детей в год. Каждый год примерно тысяча семей создаётся. Город молодой, средний возраст 35-40 лет – всё это влияет на потребность в недвижимости. Потом в этом году городу 55 лет исполняется, можно представить, какой износ жилья. Есть микрорайоны 1968 года постройки. В 2012 году делали экспертное заключение, из общего числа домов 92 признаны ветхими. Из этих 92-х пятьдесят два подлежат капитальному ремонту, модернизации. Остальные сорок требуют сноса, это двухэтажные постройки", – уточнил Нурберген Худибаев.
Изменить ситуацию к лучшему отчасти удалось благодаря республиканской программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Градообразующее предприятие выделило деньги на подготовку ПСД на капремонт домов. В среднем на реконструкцию каждого, по словам замакима, затрачивается по 60-70 млн тенге. Пять домов на сегодня уже отремонтировали, ещё семь будут сданы во втором квартале.
"Так как дома в частной собственности, общедомовое имущество ремонтируется по их согласованию, более 70 процентов жильцов должны быть согласны. Люди сами определяют вид работ – крыша, фасад, инженерные коммуникации и так далее. Жильё становится более ликвидным при продаже, может подходить как залоговое имущество в банки, это тоже плюс для хозяев", – отметил собеседник.
И всё же горожане неохотно соглашаются на модернизацию своего жилья: где-то живут квартиросъёмщики, а кому-то просто-напросто накладно. И всё же стоит помнить, что реконструкция важна, в первую очередь, для безопасности.
В Жанаозене также строят дома – как арендные, так и кредитные. В 2021 сдали один жилой комплекс на 240 квартир, в прошлом – 160-квартирный.
"Примерно в конце второго квартала "выйдет" из экспертизы проект на 180-квартирный дом. Он тоже в комплексном плане, средства учтены. Начнём строить после выхода из экспертизы. Кроме того, выделили деньги на подготовку проектно-сметной документации на возведение 240-квартирного ЖК. Частные инвесторы строят таунхаусы. Всё это поможет сократить очередь", – выразил надежду замградоначальника.
Он также добавил, что до 2022 года в рамках комплексного плана развития и за счёт средств градообразующей компании выкуплено 544 квартиры в Актау для переселения, они достались представителям социально уязвимых категорий населения.
В очереди на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство состоит более 21 тысяч человек.
"Люди просят земли, хотят строиться. Но по генплану у нас нет свободной земли. 51,5 тысяч гектаров земли – это очень мало, у нас уже через пять километров – территория соседнего района. В 2021 году мы выделили микрорайон в ауле Рахат, где насчитывалось около 46 тысяч жителей, в отдельное село – Кендерли, с 13 тысячами. Теперь в планах сделать акцент на его развитии", – отметил Худибаев.
Дороги, школы, больницы, спортзалы...
"Общая протяжённость дорог у нас 492 километра, из них заасфальтировано 48,9 процентов, это 248 километров. Остальное – грейдер. В сёлах в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі" в прошлом году мы начали ремонт 14,3 километра дорог, в текущем завершаем. Также стартовали проекты по строительству дорог в Кендерли и Тенге, на начало работ выделено по 200 миллионов тенге. Помимо этого, в этом месяце защищаем проект по среднему ремонту дорог. Но отмечу, что по время визита в Мангистаускую область в первую очередь президент страны поручил решить вопрос водообеспечения", – напомнил собеседник.
У детей в Жанаозене нет проблемы с местами в детсадах. 54 детсада, в том числе 26 государственных, потребности закрывают на сто процентов, заверил заместитель акима города. В 29 школах (24 – бюджетные) учатся 35 тысяч ребятишек. В рамках национального проекта "Жайлы мектеп" в моногороде будут построены три школы.
"Земли выделены. В 2024 и 2025 годах будут строиться, и за два года планируем ввести. Что касается медицины, в 2021 году в селе Кызылсай распахнула двери врачебная амбулатория на 50 посещений. В прошлом году за счёт градообразующего предприятия ввели большой медицинский центр стоимостью 9,4 млрд тенге с самым современным оборудованием – швейцарским, немецким. Сейчас он работает во благо народа. Также в прошлом году в селе Рахат заработала новая амбулатория также на 50 посещений. В этом году планируем начать строить в Кендерли, уже выделены деньги. Всего на сегодня у нас десять медучреждений работают, они справляются с нагрузкой. Также во втором квартале будем сдавать восемь спортзалов ангарного типа, оборудованных и оснащённых", – сообщил Нурберген Худибаев.
Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался тем, какие меры приняли местные власти после взрыва газа в 12-квартирной двухэтажке, который произошел в апреле. Напомним, тогда четыре человека погибли на месте, еще двое скончались несколько дней спустя в больнице.
"Градообразующая компания всем пострадавшим и оставшимся без крова приобрела жильё. Работает специальная комиссия, причины трагедии пока не известны. Но в будущем газовое хозяйство "КазТрансАймак" проведёт мероприятия по инвентаризации и установке в квартирах газоанализаторов – чтобы предотвратить подобные несчастья в будущем. В бюджете в начале года заложили, при его уточнении учли", – заключил заместитель акима г. Жанаозен.
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