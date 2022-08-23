Известный адвокат подал в суд на Булата Абилова

Адвокат Абзал Куспан подал в суд на политика Булата Абилова иск о клевете, передаёт BaigeNews.kz.

"Подтверждаю, идёт судебный процесс по моему заявлению. Некоторые люди любят чесать языком, а отвечать за свои слова, не хотят. Кстати, он про меня говорил не только "биліктің адамы" и "красный адвокат", но обо всем сообщу чуть позже, после судебного разбирательства", - сообщил адвокат подписчикам в Facebook.

Административный материал рассматривают в Бостандыкском районном суде Алматы.

Абилов от своих слов не отказывается. Он уточнил, что назвал Куспана "қызыл адвокат" и "биліктін адамы" 14 июля в интервью на Youtube-канале Майдан в контексте расследования январской трагедии.