Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


Известный адвокат подал в суд на Булата Абилова Вчера, 20:50
841

Известный адвокат подал в суд на Булата Абилова

Адвокат Абзал Куспан подал в суд на политика Булата Абилова иск о клевете, передаёт BaigeNews.kz.

"Подтверждаю, идёт судебный процесс по моему заявлению. Некоторые люди любят чесать языком, а отвечать за свои слова, не хотят. Кстати, он про меня говорил не только "биліктің адамы" и "красный адвокат", но обо всем сообщу чуть позже, после судебного разбирательства", - сообщил адвокат подписчикам в Facebook.

Административный материал рассматривают в Бостандыкском районном суде Алматы.

Абилов от своих слов не отказывается. Он уточнил, что назвал Куспана "қызыл адвокат" и "биліктін адамы" 14 июля в интервью на Youtube-канале Майдан в контексте расследования январской трагедии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#суд #адвокат #Алматы #январская трагедия
Вчера, 20:50
841
Журналист

Рекомендуем

Наверх